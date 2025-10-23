Live Φέγενορντ – Παναθηναϊκός: Το «τριφύλλι» στην έδρα των φημισμένων Ολλανδών

Onsports Team

Δείτε την εξέλιξη της δύσκολης εξόδου των «πράσινων» για την League Phase του Europa League, στο «σπίτι» της φορμαρισμένης πρωτοπόρου του ολλανδικού πρωταθλήματος.

Η 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League, βρίσκει τον Παναθηναϊκό να έχει πολύ δύσκολο έργο. Φιλοξενούμενος της Φέγενορντ η οποία διανύει περίοδο φόρμας και φαντάζει πραγματική… μηχανή γκολ. Όντας πρωτοπόρος στο ολλανδικό πρωτάθλημα μετρώντας 8 νίκες και 1 ισοπαλία.

Μια αναμέτρηση που πέρασε από σαράντα κύματα, καθώς αρχικά είχε προγραμματιστεί για τις 19:45. Ορίστηκε τελικά 17:30 λόγω πρόβλεψης για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Οι νέες οδηγίες των Αρχών στην Ολλανδία, άφησαν ανοιχτό ακόμη και το να μη διεξαχθεί η αναμέτρηση. Τελικά με το «οκ» των μετεωρολόγων, το ματς πήγε στις 22:00.

Με αυτά τα δεδομένα, στο Ρότερνταμ το «τριφύλλι» καλείται να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, μιας ομολογουμένως υπερβολικά δύσκολης αποστολής. Ειδικά απ’ τη στιγμή που η ομάδα του Ρόμπιν Φαν Πέρσι δεν έχει βαθμό ως τώρα στη διοργάνωση (έχει ήττες από Μπράγκα και Άστον Βίλα). Οπότε η «δίψα» και η ανάγκη της είναι σε ύψιστο βαθμό.

Η ελληνική ομάδα έχει την εκτός έδρας επικράτηση με την Γιουνγκ Μπόις, αλλά και το πισωγύρισμα με την εντός ήττα από την Γκόου Αχέντ Ιγκλς. Η δοκιμασία στη Ρότερνταμ είναι χωρίς αμφιβολία η δυσκολότερο μακριά απ’ την Αθήνα για τη League Phase.

Ο Χρήστος Κόντης δεν υπολογίζει τους Πελίστρι, Σάντσες και Ντέσερς που δεν έχουν ξεπεράσει τους τραυματισμούς τους. Παράλληλα, ο Έλληνας τεχνικός όλα δείχνουν πως θα καθίσει στον πάγκο για τελευταία φορά, καθώς θα αναλάβει τα ηνία ο Ράφα Μπενίτεθ. Οπότε και για εκείνον το κίνητρο ενός τόσο σπουδαίου αγώνα, είναι μεγάλο.

Οι δύο ομάδες έχουν αναμετρηθεί ξανά στο παρελθόν. Συγκεκριμένα στο Κύπελλο Πρωταθλητριών της σεζόν 1984-85. Τον Σεπτέμβριο του ’84 στο «Ντε Κάιπ» το ματς έληξε ισόπαλο 0-0, με την παρέα των Σαραβάκου, Ζάετς, Ρότσα, Κυράτσα και των υπόλοιπων «πράσινων» άσων, να προκρίνεται στη ρεβάνς του ΟΑΚΑ με νίκη 2-1.

Διαιτητής της αναμέτρησης είναι ο Όσμερς από τη Γερμανία, με βοηθούς τους συμπατριώτες του Σχάαλ και Γκίτελμαν. Τέταρτος ο Έξνερ (Γερμανός) και VAR ο Ντίγκερτ.

Δείτε την εξέλιξη του μεγάλου αγώνα από το «Ντε Κάιπ» για τη League Phase του Europa League: