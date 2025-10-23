Ομάδες

Φέγενορντ - Παναθηναϊκός: Δεν ξεκινά στις 17:30 - Ανοικτό για τις 22:00 - Παίρνει απόφαση η UEFA
Λευτέρης Μπακολιάς Λευτέρης Μπακολιάς 23 Οκτωβρίου 2025, 14:56
EUROPA LEAGUE / Παναθηναϊκός / Φέγενορντ

Φέγενορντ - Παναθηναϊκός: Δεν ξεκινά στις 17:30 - Ανοικτό για τις 22:00 - Παίρνει απόφαση η UEFA

Παραμένει στον… αέρα η διεξαγωγή του αγώνα Φέγενορντ – Παναθηναϊκός, λόγω της κακοκαιρίας, μια και οι Αρχές της Ολλανδίας δεν επιτρέπουν την έναρξη στις 17:30 αλλά έδωσαν το «ok» για σέντρα στις 22:00, με την τελική απόφαση να έρχεται από την UEFA.

Εντός των επόμενων ωρών, ίσως και λεπτών, αναμένεται να ληφθεί η οριστική απόφαση για τη διεξαγωγή του αγώνα της Φέγενορντ με τον Παναθηναϊκό. Όπως αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες, κατά την τελευταία σύσκεψη, οι Αρχές της Ολλανδίας άναψαν… κόκκινο για την έναρξη του παιχνιδιού στις 17:30 ώρα Ελλάδας, αφού σύμφωνα με τα νέα στοιχεία, η κακοκαιρία θα «χτυπήσει» νωρίτερα το Ρότερνταμ.

Αντίθετα, οι Ολλανδοί με επίσημη αναφορά τους, υποστηρίζουν πως το παιχνίδι μπορεί να διεξαχθεί κανονικά την Πέμπτη (23/10) με ώρα έναρξης στις 22:00 ώρα Ελλάδας, αφού θα έχει παυτεί ο πορτοκαλί συναγερμός που θα «μπει» η ολλανδική πόλη από τις 18:00 ώρα Ελλάδας.

Ωστόσο, η τελική απόφαση ανήκει στην UEFA, η οποία θα ανακοινώσει σχετικά άμεσα, αν θα ξεκινήσει την Πέμπτη (23/10) το παιχνίδι και την ώρα έναρξης. Βέβαια, υπάρχει ενδεχόμενο οριστικής αναβολής, αλλά όχι μετάθεσης για την Παρασκευή (24/10) αλλά σε νέα ημερομηνία, με τις 18 Δεκεμβρίου να μοιάζει ως… ιδανική, ήτοι κατά την τελευταία αγωνιστική του Conference League.



