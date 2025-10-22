Τα ματς Φέγενορντ-Παναθηναϊκός, Λιλ-ΠΑΟΚ και ΑΕΚ-Αμπερντίν έρχονται στην COSMOTE TV

Οnsports Τeam

Τα UEFA Europa League και UEFA Conference League επιστρέφουν την Πέμπτη 23/10, με την COSMOTE TV να φιλοξενεί τους αγώνες των Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, καθώς και 8 ακόμα ματς των δύο διοργανώσεων. Η δημοσιογραφική ομάδα των καναλιών COSMOTE SPORT θα μεταφέρει όλες τις εξελίξεις από τις «μάχες» των ελληνικών ομάδων, καθώς και από τις υπόλοιπες αναμετρήσεις της αγωνιστικής.

Οι αγώνες των ελληνικών ομάδων

Ο Παναθηναϊκός θα ταξιδέψει στο Ρότερνταμ για να αντιμετωπίσει την πρωτοπόρο του ολλανδικού πρωταθλήματος, Φέγενορντ (19.45, COSMOTE SPORT 3HD), η οποία μετράει δύο ήττες στη φετινή διοργάνωση. Λίγο αργότερα (22.00, COSMOTE SPORT 5HD & 4K), ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει στη Γαλλία τη Λιλ του Ολιβιέ Ζιρού, που προέρχεται από 2 νίκες σε ισάριθμους αγώνες στη League Phase. Η ΑΕΚ θα υποδεχθεί στην «OPAP Arena» την Αμπερντίν (19.45, COSMOTE SPORT 4HD), με τις δύο ομάδες να έχουν ξεκινήσει με ήττα τις υποχρεώσεις τους στη League Phase του UEFA Conference League.

Οι υπόλοιποι αγώνες που ξεχωρίζουν

Εκτός από τα ματς των ελληνικών ομάδων, στο πρόγραμμα των καναλιών COSMOTE SPORT ξεχωρίζουν και οι αναμετρήσεις Φενέρμπαχτσε-Στουτγκάρδη (19.45, COSMOTE SPORT 7HD & START), Γκενκ-Μπέτις (19.45, COSMOTE SPORT 9HD), Νότιγχαμ Φόρεστ-Πόρτο (22.00, COSMOTE SPORT 4HD) και Kρίσταλ Πάλας-ΑΕΚ Λάρνακας (22.00, COSMOTE SPORT 8HD).

Η δημοσιογραφική κάλυψη των καναλιών COSMOTE SPORT

Την ημέρα της αγωνιστικής δράσης οι τηλεθεατές θα έχουν στη διάθεσή τους τις εκπομπές «European Football Show» (18.00 & 00.05, COSMOTE SPORT 2HD) με τους Στέφανο Αβραμίδη και Αντρέα Παλομπαρίνι και «European Football Show Greek Edition» (19.45 & 22.00, COSMOTE SPORT 2HD) με τον Τόλη Χριστοφοράκη, με πλούσιο ρεπορτάζ, απευθείας συνδέσεις με τους αγωνιστικούς χώρους, συνεντεύξεις, αναλύσεις και τα καλύτερα στιγμιότυπα της βραδιάς. Επίσης, η εκπομπή «European Football Λεπτό προς Λεπτό», με τον Γιώργο Μπιτσικώκο, θα προσφέρει λεπτό προς λεπτό ενημέρωση από όλες τις αναμετρήσεις (19.45 & 22.00, COSMOTE SPORT 1HD).

Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα μεταδόσεων:

UEFA Europa League (League Phase, 3η Αγωνιστική)

Εκπομπή «European Football Show» (Πέμπτη 23/10, 18.00, COSMOTE SPORT 2HD)

Εκπομπή «European Football Λεπτό προς Λεπτό» (Πέμπτη 23/10, 19.45, COSMOTE SPORT 1HD)

Εκπομπή «European Football Show Greek Edition» (Πέμπτη 23/10, 19.45, COSMOTE SPORT 2HD)

Φέγενορντ-Παναθηναϊκός (Πέμπτη 23/10, 19.45, COSMOTE SPORT 3HD)

Φενέρμπαχτσε-Στουτγκάρδη (Πέμπτη 23/10, 19.45, COSMOTE SPORT 7HD & START)

Γκενκ-Μπέτις (Πέμπτη 23/10, 19.45, COSMOTE SPORT 9HD)

Εκπομπή «European Football Show Greek Edition» (Πέμπτη 23/10, 22.00, COSMOTE SPORT 2HD)

Εκπομπή «European Football Λεπτό προς Λεπτό» (Πέμπτη 23/10, 22.00, COSMOTE SPORT 1HD)

Ρόμα-Βικτόρια Πλζεν (Πέμπτη 23/10, 22.00, COSMOTE SPORT 3HD)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Πόρτο (Πέμπτη 23/10, 22.00, COSMOTE SPORT 4HD)

Λιλ-ΠΑΟΚ (Πέμπτη 23/10, 22.00, COSMOTE SPORT 5HD & 4K)

Φράιμπουργκ-Ουτρέχτη (Πέμπτη 23/10, 22.00, COSMOTE SPORT 7HD)

Θέλτα-Νις (Πέμπτη 23/10, 22.00, COSMOTE SPORT 9HD)

Εκπομπή «European Football Show» (Παρασκευή 24/10, 00.05, COSMOTE SPORT 2HD)

UEFA Conference League (League Phase, 2η Αγωνιστική)

ΑΕΚ-Αμπερντίν (Πέμπτη 23/10, 19.45, COSMOTE SPORT 4HD)

Ραπίντ Βιέννης-Φιορεντίνα (Πέμπτη 23/10, 19.45, COSMOTE SPORT 8HD)

Kρίσταλ Πάλας-ΑΕΚ Λάρνακας (Πέμπτη 23/10, 22.00, COSMOTE SPORT 8HD)