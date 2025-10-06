Παναθηναϊκός: Άνοιξαν οι αιτήσεις για τα εισιτήρια με Φέγενορντ

Οnsports Τeam

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε πως άνοιξαν οι αιτήσεις για όσους ενδιαφέρονται να βρεθούν στο πλευρό της ομάδας στον εκτός έδρας αγώνα με τη Φέγενορντ και τονίζεται πως θα υπάρξει λίστα προτεριαότητας λόγω της υψηλής ζήτησης που υπάρχει.

Ο Παναθηναϊκός μπαίνει σε κατάσταση… Εθνικών ομάδων, με τον Χρήστο Κόντη να έχει την ευκαιρία να δουλέψει την ομάδα του, αλλά οι «πράσινοι» την ίδια ώρα ετοιμάζονται και για τη συνέχεια των υποχρεώσεών τους. Ο Παναθηναϊκός αμέσως μετά την επανέναρξη των πρωταθλημάτων θα δοκιμαστεί εκτός έδρας με τη Φέγενορντ και η ομάδα αναμένεται να έχει ισχυρή παρουσία των φιλάθλων της στο πλευρό της. Μάλιστα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΠΑΕ άνοιξαν και οι αιτήσεις για συμμετοχή στο συγκεκριμένο ταξίδι.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους που ενδιαφέρονται να προμηθευτούν εισιτήριο για τον εκτός έδρας αγώνα Feyenoord – Παναθηναϊκός, ο οποίος θα διεξαχθεί την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025, ότι μπορούν να υποβάλουν το αίτημά τους στο info@paotickets.gr.

Για κάθε κάτοχο εισιτηρίου θα πρέπει να αποσταλούν τα παρακάτω στοιχεία, γραμμένα με κεφαλαία λατινικά:

ΟΝΟΜΑ – ΕΠΙΘΕΤΟ – ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ – ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ – EMAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

Δεδομένης της υψηλής ζήτησης, θα δοθεί προτεραιότητα στους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας. Σε αυτή την περίπτωση, παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε επιπλέον τον κωδικό του Gov Wallet του εισιτηρίου διαρκείας σας καθώς και τη θύρα που αναγράφεται στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Το διάστημα υποβολής αιτημάτων είναι από τη Δευτέρα 6/10 έως και την Παρασκευή 10/10. Για τα αιτήματα που θα εγκριθούν, θα ακολουθήσει επικοινωνία από το Τμήμα Εισιτηρίων της ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Το κόστος του εισιτηρίου έχει οριστεί στα 35€».