TEC World Cup: Ο Ραφαήλ Παγώνης κατέκτησε το τρόπαιο στη Βαρκελώνη
Onsports team 06 Οκτωβρίου 2025, 11:49
ΣΠΟΡ

TEC World Cup: Ο Ραφαήλ Παγώνης κατέκτησε το τρόπαιο στη Βαρκελώνη

Το τρίτο διαδοχικό τρόπαιο σε τουρνουά Super Category κατέκτησε στη Βαρκελώνη ο Ραφαήλ Παγώνης.

Ο 13χρονος Έλληνας τενίστας νίκησε στον τελικό του TEC World Cup, με 6-1, 7-5 τον Πορτογάλο Φρανσίσκο Σαρντίνια (Νο.9 του ταμπλό και Νο.11 στην Ευρώπη), σε 1 ώρα και 42 λεπτά και κατάκτησε τον έβδομο φετινό τίτλο του.

Όσον αφορά στα τουρνουά Super Category, ο Παγώνης είχε κατακτήση το τρόπαιο και στη Μάια της Πορτογαλίας και στο Μιλάνο της Ιταλίας, πριν ταξιδέψει στην Ισπανία. 

Ο νεαρός Έλληνας τενίστας έχει φέτος 45 νίκες σε 49 αγώνες στην Tennis Europe.



