Παναθηναϊκός: Άνοιξαν οι θέσεις για τον αγώνα με τη Βίρτους

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε πως άνοιξαν οι θέσεις για την εκδρομή της ομάδας για το παιχνίδι της Euroleague με τη Βίρτους στην Μπολόνια (24/10, 21:00).

Ο Εργκίν Αταμάν και οι παίκτες του μπορεί να σκέφτονται μόνο τον εκτός έδρας αγώνα με την Μπασκόνια, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, όμως, ενημέρωσε πως άνοιξαν οι αιτήσεις για όσους επιθυμούν να ακολουθήσουν την ομάδα στην Ιταλία και συγκεκριμένα στην Μπολόνια για την αναμέτρηση με τη Βίρτους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, μέσω του επίσημου ταξιδιωτικού συνεργάτη της, του @aktina_travel, σας προσφέρει τη δυνατότητα να ζήσετε από κοντά την εμπειρία των εκτός έδρας αγώνων, ταξιδεύοντας μαζί με την ομάδα μας σε κορυφαίους ευρωπαϊκούς προορισμούς!

Ταξιδέψτε με τους «πράσινους» και μεταφέρετε την ενέργεια των εντός έδρας αγώνων στα μεγάλα ευρωπαϊκά γήπεδα. Παρακολουθήστε από το PalaDozza την αναμέτρηση απέναντι στη Virtus Bologna (24/10, 21:00 ώρα Ελλάδας).

Κλείστε τη θέση σας για το ταξίδι στη Μπολόνια (23-25 Οκτωβρίου) επικοινωνώντας με το Aktina Travel Group.

Τηλεφωνικά (Δευτέρα - Παρασκευή (09.00-18.00) στα 2109002659 και 6978114525 ή μέσω mail στο paocharter@aktinatravelgroup.com