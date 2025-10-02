Europa League, Θέλτα - ΠΑΟΚ: Οι σκέψεις Λουτσέσκου για το «διπλό» - Ο ειδικός ρόλος του Καμαρά

Οnsports Τeam

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» δοκιμάζεται στην Γαλικία το βράδυ της Πέμπτης (02/10) έχοντας ως στόχο την πρώτη του νίκη στη League Phase του Europa League. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου ετοιμάζει τα πλάνα του και όπως όλα δείχνουν θα παρουσιάσει τον ΠΑΟΚ μ’ ένα… τρικ στην μεσοεπιθετική γραμμή.

Ο λόγος γίνεται για την παρουσία του Μαντί Καμαρά στο βασικό σχήμα, ο οποίος όπως όλα δείχνουν θα πάρει ρόλο επιτελικού μέσου, πίσω από τον Φιόντορ Τσάλοφ που θα βρίσκεται στην κορυφή της επίθεσης.

Από εκεί και πέρα, ο Παβλένκα θα είναι κάτω από τα δοκάρια. Ο Σάστρε θα κινείται από τα δεξιά, ο Μπάμπα θα βρίσκεται στα αριστερά, ενώ οι Βολιάκο και Μιχαηλίδης στο κέντρο της άμυνας. Στη μεσαία γραμμή αναμένεται να ξεκινήσουν οι Οζντόεφ και Μπιάνκο. Παράλληλα, στα άκρα της επίθεσης περισσότερες πιθανότητες συγκεντρώνουν οι Ντεσπόντοφ και Κωνσταντέλιας.

Το παιχνίδι της Θέλτα με τον ΠΑΟΚ έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει το βράδυ της Πέμπτης (02/10) στις 22:00 και τηλεοπτικά θα καλυφθεί από τον ΑΝΤ1 και το Cosmote Sport 4HD.