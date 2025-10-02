Στη «μάχη» του Europa League Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, πρεμιέρα της ΑΕΚ στο Conference - Το πρόγραμμα
Παναθηναϊκός - Γκόου Αχέντ Ιγκλς και Θέλτα - ΠΑΟΚ περιλαμβάνει το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής του Europa League, πρεμιέρα για την ΑΕΚ στο Conference League.
Η League phase του Europa League επιστρέφει για τη δεύτερη αγωνιστική της διοργάνωσης.
Ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε μια εντυπωσιακή νίκη με 4-1 στη Βέρνη απέναντι στην Γιουνγκ Μπόις και θα επιδιώξει να παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας, υποδεχόμενος την Γκόου Αχέντ Ιγκλς, η οποία ηττήθηκε στην πρεμιέρα με 1-0 από την Στεάουα Βουκουρεστίου (FCSB).
Ο ΠΑΟΚ θα βρεθεί στο Βίγκο για να αντιμετωπίσει τη Θέλτα, που έφτασε στα ημιτελικά της σεζόν 2016/17. Μία εντός έδρας επιστροφή για την ισπανική ομάδα στη διοργάνωση, με τις δύο ομάδες να αναζητούν τις πρώτες νίκες τους.
Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου έμεινε στο 0-0 με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Τούμπα, ενώ η ισπανική ομάδα ηττήθηκε με 2-1 στη Γερμανία από την Στουτγκάρδη.
Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής στη League phase του Europa League:
Πέμπτη 2/10
19:45 Ρόμα (Ιταλία) - Λιλ (Γαλλία)
19:45 Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) - Νις (Γαλλία)
19:45 Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία) - Μάλμε (Σουηδία)
19:45 Σέλτικ (Σκωτία) - Μπράγκα (Πορτογαλία)
19:45 Λουντογκόρετς (Βουλγαρία) - Μπέτις (Ισπανία)
19:45 Στεάουα Βουκ. (Ρουμανία) - Γιουνγκ Μπόις (Ελβετία)
19:45 Μπολόνια (Ιταλία) - Φράιμπουργκ (Γερμανία)
19:45 Παναθηναϊκός (ΕΛΛΑΔΑ) - Γκόου Αχέντ Ιγκλς (Ολλανδία)
19:45 Μπραν (Νορβηγία) - Ουτρέχτη (Ολλανδία)
22:00 Πόρτο (Πορτογαλία) - Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)
22:00 Φέγενορντ (Ολλανδία) - Άστον Βίλα (Αγγλία)
22:00 Λιόν (Γαλλία) - Σάλτσμπουργκ (Αυστρία)
22:00 Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) - Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία)
22:00 Βασιλεία (Ελβετία) - Στουτγκάρδη (Γερμανία)
22:00 Νότιγχαμ Φόρεστ (Αγγλία) - Μίντιλαντ (Δανία)
22:00 Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) - Ρέιντζερς (Σκωτία)
22:00 Θέλτα (Ισπανία) - ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ)
22:00 Γκενκ (Βέλγιο) - Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 1 αγώνα)
- Παναθηναϊκός 3
- Ντιναμό Ζάγκρεμπ 3
- Μίντιλαντ 3
- Λουντογκόρετς 3
- Ρόμα 3
- Λιλ 3
- Φράιμπουργκ 3
- Μπράγκα 3
- Στεάουα Βουκ. 3
- Γκενκ 3
- Στουτγκάρδη 3
- Πόρτο 3
- Λιόν 3
- Άστον Βίλα 3
- ΠΑΟΚ 1
- Μακάμπι Τελ Αβιβ 1
- Ερυθρός Αστέρας 1
- Φερεντσβάρος 1
- Βικτόρια Πλζεν 1
- Σέλτικ 1
- Μπέτις 1
- Νότιγχαμ Φόρεστ 1
- Μάλμε 0
- Νις 0
- Βασιλεία 0
- Φέγενορντ 0
- Φενερμπαχτσέ 0
- Στουρμ Γκρατς 0
- Μπραν 0
- Γκ.Αχέντ Ιγκλς 0
- Μπολόνια 0
- Ρέιντζερς 0
- Σάλτσμπουργκ 0
- Γιουνγκ Μπόις 0
- Θέλτα 0
- Ουτρέχτη 0
Ευρωπαϊκή πρεμιέρα για την ΑΕΚ
H AEK μαζί με ακόμη 35 ομάδες κάνουν σήμερα (2/10) το πρώτο βήμα τους στη League phase του Conference League.
Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς κάνει στη Σλοβενία απέναντι στην Τσέλιε το πρώτο από τα έξι βήματά της σε αυτή τη φάση της διοργάνωσης, την οποία το 2024 κατέκτησε ο Ολυμπιακός μέσα στο δικό της γήπεδο, νικώντας (1-0) στην παράταση την Φιορεντίνα.
Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Conference League:
Πέμπτη 2/10
19:45 Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία) - Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία)
19:45 Λεχ Πόζναν (Πολωνία) - Ραπίντ Βιέννης (Αυστρία)
19:45 Ομόνοια (Κύπρος)- Μάιντς (Γερμανία)
19:45 Ράγιο Βαγεκάνο (Ισπανία) - Σκεντίγια (Σκόπια)
19:45 Γιαγκελόνια (Πολωνία) - Χάμρουν Σπάρτανς (Μάλτα)
19:45 Ζρίνσκι Μόσταρ (Βοσνία/Ερζεγοβίνη) - Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ)
19:45 Κουόπιο (Φινλανδία) - Ντρίτα (Κόσοβο)
19:45 Λοζάνη (Ελβετία) - Μπρέινταμπλικ (Ισλανδία)
19:45 Νόα (Αρμενία) - Ριέκα (Κροατία)
22:00 Φιορεντίνα (Ιταλία) - Σίγκμα Όλομουτς (Τσεχία)
22:00 Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία) - Στρασμπούρ (Γαλλία)
22:00 Λέγκια Βαρσοβίας (Πολωνία) - Σαμσουνσπόρ (Τουρκία)
22:00 Σπάρτα Πράγας (Τσεχία) - Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία)
22:00 Τσέλιε (Σλοβενία) - ΑΕΚ (ΕΛΛΑΔΑ)
22:00 Αμπερντίν (Σκωτία) - Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία)
22:00 Ρακόβ Τσεστόχοβα (Πολωνία) - Κραϊόβα (Ρουμανία)
22:00 ΑΕΚ Λάρνακας (Κύπρος) - Άλκμααρ (Ολλανδία)
22:00 Σέλμπουρν (Ιρλανδία) - Χάκεν (Σουηδία)
Το τηλεοπτικό πρόγραμμα σε Europa και Conference League
Σέλτικ – Μπράγκα (19:45, Cosmote Sport 8 HD)
Μπολόνια – Φράιμπουργκ (19:45, Cosmote Sport 7 HD)
Ρόμα – Λιλ (19:45, Cosmote Sport 6 HD)
Παναθηναϊκός – Γκόου Αχέντ Ιγκλς (Cosmote Sport 3 HD)
Ομόνοια – Μάιντς (19:45, Cosmote Sport 9 HD)
Τσέλιε – ΑΕΚ (22:00, Cosmote Sport 5 HD)
Θέλτα – ΠΑΟΚ (22:00, ANT1, Cosmote Sport 4 HD)
AEK Λάρνακας – Άλκμααρ (22:00, Cosmote Sport 9 HD)
Λιόν – Σάλτσμπουργκ (22:00 Cosmote Sport 8 HD)
Νότινγχαμ Φόρεστ – Μίντιλαντ (22:00, Cosmote Sport 7 HD)
Φέγενορντ – Άστον Βίλα (22:00, Cosmote Sport 6 HD)
Πόρτο – Ερυθρός Αστέρας (22:00, Cosmote Sport 3 HD)ω