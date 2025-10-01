Europa League, Θέλτα: «Είμαστε θυμωμένοι και στεναχωρημένοι» τόνισε ο Χιράλντες πριν τον ΠΑΟΚ

Οnsports Τeam

Ο τεχνικός ηγέτης της ισπανικής ομάδας μίλησε στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ και στάθηκε στη φετινή πορεία του συλλόγου του Βίγκο, ενώ εξέφρασε το σεβασμό του για τον «Δικέφαλο του Βορρά».

Συγκεκριμένα, ο Κλαούντιο Χιράλντες μίλησε για:

Το πως θα αντιμετωπίσει η Θέλτα αυτό το ματς με τον ΠΑOK: «Δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα, έχουμε έναν παίκτη μαζί μας που θα κάνει κάποιες θεραπείες για να είναι έτοιμος. Δεν είμαστε στο επίπεδο μας ακόμα. Είμαστε θυμωμένοι, στεναχωρημένοι για αυτό το σερί χωρίς νίκη. Δεν έχουμε δείξει τον πραγματικό μας εαυτό, με την Στουτγάρδη δεν παίξαμε όπως ξέρουμε. Πρέπει να συνηθίσουμε ότι κάποιες φορές ο αντίπαλος θα είναι καλύτερος και θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες μας».

Το πως βγαίνει κανείς από την δυσκολία αυτή με σερί χωρίς νίκη: «Έχουμε παίκτες που μπορούν να κάνουν ζημιές, αλλά δεν μας βγαίνει τίποτα σε αυτά τα παιχνίδια. Περνάμε περισσότερο χρόνο στην περιοχή του αντιπάλου όσο περνάει ο καιρός, πιέζουμε περισσότερο αλλά πρέπει να αποφύγουμε τα λάθη. Κόντρα στην Έλτσε δεν το κάναμε αυτό, δυσκολευτήκαμε από τα πλάγια αλλά μέσα από τις αναμετρήσεις μπορούμε να κάνουμε κάτι περισσότερο στο ένας με έναν».

Το ευρωπαϊκό ανταγωνισμό και την ώθηση για το πρωτάθλημα: «Είναι ένα καλό τεστ αυτό με τον ΠΑΟΚ, ο τρόπος που παίζουμε είναι καλός αλλά δεν έχουμε τα αποτελέσματα. Ο επιμένων νικά, εμείς πολλές φορές κυριαρχήσαμε που κατάφεραν να μας κερδίσουν χωρίς να είναι καλύτερες. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι και τι καλύτερο από ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι εδώ στο γήπεδο μας που πάντα είναι ένας αγώνας που θέλουμε και να τον απολαύσουμε και να κερδίσουμε φυσικά. Θέλουμε την πρώτη μας νίκη φέτος που θα μας βγάλει το ψυχολογικό βάρος από τα πόδια».

Το σχόλιο για τον ΠΑΟΚ και πόσο τον γνωρίζει: «Νομίζω ότι είμαστε δυο ομάδες με ταλέντο για να επιβληθούν. Μπροστά και οι δυο έχουμε πολύ μεγάλη ποιότητα. Θα δούμε πως θα αντιμετωπίσουμε τον ΠΑΟΚ στην επίθεση του. Κάναμε καλά ματς εμείς και σταθήκαμε καλά σε 2-3 παιχνίδια ακόμα και αν δεν κερδίσουμε. Πρέπει να πιέσουμε τον ΠΑΟΚ, να βγούμε επιθετικά στον αγώνα και να κυριαρχήσουμε. Κάθε λάθος με τον ΠΑΟΚ μπορεί να σε βάλει σε μεγάλους μπελάδες και θα πρέπει να προσέξουμε. Είναι μια σημαντική πρόκληση για όλους μας αυτή η πορεία στην Ευρώπη, αυτό το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση με ηρεμία, αλλά όλο αυτό δεν είναι απλό. Πρέπει να συμπράξουμε όλοι μαζί, να βάλουμε ξανά... την μουσική να παίξει. Έχουμε περάσει πολύ πιο δύσκολες καταστάσεις εδώ στην Θέλτα, έχουμε ακόμα 31 ματς και τουλάχιστον επτά ακόμα στην Ευρώπη. Τώρα δεν μας βγαίνει τίποτα, αλλά πρέπει να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη σε εμάς και να δείξουμε υπομονή για να αλλάξουμε την κατάσταση. Ευχαριστώ την πρόεδρο για την στήριξη και πρέπει να ανταποδώσουμε αυτή την στήριξη. Πρέπει να είμαστε καλύτεροι γιατί καθημερινά κρινόμαστε για τα όσα κάνουμε».

Την δύναμη της έδρας: «Θέλουμε τον κόσμο μαζί μας, καταβάλλουν μια πολύ μεγάλη προσπάθεια στο Μπαλαΐδος αλλά και στα εκτός έδρας. Θέλαμε να παίξουμε το πρώτο ματς παιχνίδι εδώ και να το κερδίσουμε και για αυτούς που θα έρθουν στο γήπεδο».

Το αν το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι στο ίδιο επίπεδο με το ισπανικό: «Πλέον υπάρχουν παίκτες από την Ελλάδα που παίζουν στο κορυφαίο επίπεδο, σε μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες. Υπάρχουν δυνατές ομάδες όπως ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης. Πριν δυο χρόνια ο Ολυμπιακός πήρε το Κόνφερενς Λιγκ. Ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα με πολύ ταλέντο και μπορεί να μας κάνει την ζημιά, όποτε χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Ο ΠΑΟΚ έχει παίκτες με περισσότερη εμπειρία αλλά και ομαδικά είναι ομάδα με περισσότερα παιχνίδια στην Ευρώπη. Εμείς έχουμε... θυμό για να διορθώσουμε τα λάθη που κάναμε στα τελευταία ματς και ανυπομονώ να αρχίσει το ματς για να δείξουμε τις δυνατότητες μας».