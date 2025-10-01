Τσιριβέγια: «Όλοι ξέρουμε ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να κερδίζει»

Οnsports Τeam

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται λίγες ώρες μακριά από τη σέντρα του αγώνα με την Γκόου Αχέντ Ίνγκλς, για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League και ο Πέδρο Τσιριβέγια εξηγεί πως άπαντες στην ομάδα είναι αποφασισμένοι να πα΄ρουν τη δεύτερη νίκη τους.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου:

Έχεις βιώσει την αρχή του φετινού Παναθηναϊκού, με τις προκρίσεις, αλλά και την τωρινή περίοδο που η ομάδα δείχνει να ανεβαίνει. Ποιες είναι οι διαφορές και τι πρέπει να κάνει αύριο η ομάδα για να κερδίσει;

«Νομίζω ότι ήταν μια δύσκολη αρχή. Πιστεύω ότι επιστρέψαμε όμως στην αυτοπεποίθηση, στις νίκες. Το αυριανό είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, το οποίο θα μας έδινε την δυνατότητα να έχουμε δύο νίκες στην League Phase, κάτι που θα ήταν μια καλή αρχή».