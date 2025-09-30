Παναθηναϊκός: «Η δύναμη της ομάδας είστε εσείς» - Το μήνυμα του Κόντη, ενόψει Γκόου Αχέντ Ιγκλς

INTIME SPORTS

Ο Χρήστος Κόντης έστειλε μήνυμα στον κόσμο του Παναθηναϊκού, ενόψει του αγώνα με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς, για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Οι «πράσινοι», μετά την εντυπωσιακή νίκη επί της Γιούνγκ Μπόις, υποδέχονται την ολλανδική ομάδα στο ΟΑΚΑ.

Το «τριφύλλι» δημοσίευσε ένα βίντεο στα social media, στο οποίο ο Χρήστος Κόντης καλεί τον κόσμο να στηρίξει με την παρουσία του την ομάδα.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ανέφερε: «Η δύναμη αυτής της ομάδας είστε εσείς. Στο πρώτο παιχνίδι δείξαμε τι μπορούμε να πετύχουμε. Τώρα θέλουμε τη φωνή και την παρουσία σας να συνεχίσουμε. Σας περιμένουμε όλους στο γήπεδο».