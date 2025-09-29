Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Αντίπαλοι Παναθηναϊκού: Ψάχνει προπονητή η Βικτόρια Πλζεν
Οnsports Τeam 29 Σεπτεμβρίου 2025, 13:54
EUROPA LEAGUE

Αντίπαλοι Παναθηναϊκού: Ψάχνει προπονητή η Βικτόρια Πλζεν

Σε αναβρασμό βρίσκεται η Βικτόρια Πλζεν, αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο Europa League, αφού ο Μίροσλαβ Κούμπεκ αποτελεί παρελθόν από την τεχνική της ηγεσία. 

Σε... μπελάδες βρίσκεται η ομάδα της Βικτόρια Πλζεν, μιας και ο Μίροσλαβ Κούμπεκ αποτελεί παρελθόν από την τεχνική της ηγεσία, με τους ανθρώπους της ομάδας να βρίσκονται σε αναζήτηση νέου προπονητή. 

Η ομάδα βρίσκεται στην 5η θέση του τσέχικου πρωταθλήματος μετά από 10 αγωνιστικές και ενόψει του εντός έδρας αγώνα με τη Μάλμε για το Europa League, χρέη υπηρεσιακού τεχνικού θα εκτελέσει ο Μάρεκ Μπάκος.

Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί τη Βικτόρια Πλζεν στο ΟΑΚΑ στις 11/12, στην 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League.
 



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Αταμάν: «Η ομάδα μας είναι ακόμα στο 40%»
14 λεπτά πριν Αταμάν: «Η ομάδα μας είναι ακόμα στο 40%»
CHAMPIONS LEAGUE
UEFA Champions League: Άρσεναλ-Ολυμπιακός, Μπαρτσελόνα-Παρί κι 16 ακόμα ματς παίζουν στην COSMOTE TV
22 λεπτά πριν UEFA Champions League: Άρσεναλ-Ολυμπιακός, Μπαρτσελόνα-Παρί κι 16 ακόμα ματς παίζουν στην COSMOTE TV
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: Χωρίς Όσμαν κόντρα στην Μπάγερν
27 λεπτά πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Χωρίς Όσμαν κόντρα στην Μπάγερν
EUROLEAGUE
Η μεγαλύτερη Euroleague όλων των εποχών ξεκινά: Πότε παίζουν Παναθηναϊκός AKTOR κι Ολυμπιακός
1 ώρα πριν Η μεγαλύτερη Euroleague όλων των εποχών ξεκινά: Πότε παίζουν Παναθηναϊκός AKTOR κι Ολυμπιακός
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved

Και τα 9 ήταν υπέροχα: Τα Φαντάσματα έγιναν 1ο trend με Τρίγγου - Αυγουστίδη σε κωμικό ρόλο