Αντίπαλοι Παναθηναϊκού: Ψάχνει προπονητή η Βικτόρια Πλζεν

Οnsports Τeam

Σε αναβρασμό βρίσκεται η Βικτόρια Πλζεν, αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο Europa League, αφού ο Μίροσλαβ Κούμπεκ αποτελεί παρελθόν από την τεχνική της ηγεσία.

Σε... μπελάδες βρίσκεται η ομάδα της Βικτόρια Πλζεν, μιας και ο Μίροσλαβ Κούμπεκ αποτελεί παρελθόν από την τεχνική της ηγεσία, με τους ανθρώπους της ομάδας να βρίσκονται σε αναζήτηση νέου προπονητή.

Η ομάδα βρίσκεται στην 5η θέση του τσέχικου πρωταθλήματος μετά από 10 αγωνιστικές και ενόψει του εντός έδρας αγώνα με τη Μάλμε για το Europa League, χρέη υπηρεσιακού τεχνικού θα εκτελέσει ο Μάρεκ Μπάκος.

Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί τη Βικτόρια Πλζεν στο ΟΑΚΑ στις 11/12, στην 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

