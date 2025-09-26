Παναθηναϊκός: Τεσσάρα… πρόκρισης για το «τριφύλλι»

Οnsports Τeam

Η εντυπωσιακή εμφάνιση και το ευρείας σε έκταση σκορ, στο «διπλό» του Παναθηναϊκού στην Ελβετία, έχει φέρει τους «πράσινους» στην πρώτη θέση της βαθμολογίας της League Phase του Europa League και το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στην ομάδα του Χρήστου Κόντη να «κλειδώσει» την πρόκριση για τη συνέχεια του θεσμού.

Το χθεσινό αποτέλεσμα του Παναθηναϊκού, επί της Γιούνγκ Μπόις στην Ελβετία, δε θα μπορούσε να το περιμένει ούτε ο πλέον αισιόδοξος φίλος του «τριφυλλιού».

Ο «ταλαιπωρημένος» Παναθηναϊκός, από όλα όσα γίνονται το τελευταίο διάστημα στην ομάδα, από την αλλαγή προπονητή, από το κακό κλίμα στην περιρρέουσα ατμόσφαιρα, από την άσχημη τροπή που πήρε το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, όχι μόνο βρήκε το ψυχικό σθένος και την αγωνιστική δύναμη να ανακάμψει και να επιστρέψει στις νίκες, αλλά κατάφερε να το κάνει και με εντυπωσιακό τρόπο.

Ο Παναθηναϊκός πήγε στην Ελβετία και «καθάρισε» την Γιουνγκ Μπόις από το πρώτο εικοσάλεπτο όταν και προηγήθηκε με το εντυπωσιακό 0-3. Ο Χρήστος Κόντης «φρέσκαρε» την ομάδα του, χρησιμοποιώντας 8 νέα πρόσωπα στην ενδεκάδα, οι περισσότεροι από τους παίκτες έπιασαν την ευκαιρία από τα μαλλιά και ο Παναθηναϊκός έφτασε στο εκκωφαντικό 1-4 που τον έφερε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας της League Phase του Europa League.

Και τώρα αυτό που πρέπει να κάνουν ο Έλληνας τεχνικός και οι παίκτες του είναι να κεφαλοποιήσουν το μεγάλο αυτό διπλό, την επόμενη εβδομάδα στο ΟΑΚΑ απέναντι στη Γκόου Αχέντ Ίνγκλις, να διπλασιάσουν τις νίκες τους, να φτάσουν στους 6 βαθμούς και με τα 4 γκολ… καβάτζα να βάλουν ισχυρές βάσεις πρόκρισης.

Γιατί όσο σημαντικές είναι οι νίκες για τον Παναθηναϊκό στη συγκεκριμένη φάση, άλλο τόσο σημαντικά είναι και τα γκολ που μπορεί να παίξουν καθοριστικό ρόλο σε περιπτώσεις ισοβαθμίας.

Το παρελθόν έχει δείξει ότι για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να «κλειδώσει» την πρόκριση στην επόμενη φάση θα χρειαστεί κοντά στους 11 βαθμούς. Και αν οι «πράσινοι» κάνουν το καθήκον τους την επόμενη εβδομάδα και κάνουν το 2/2, τότε θα έχουν συγκεντρώσει ήδη τους… μισούς, στη δεύτερη μόλις αγωνιστικής της League Phase.

Και στη συνέχεια το πρόγραμμα είναι τέτοιο που επιτρέπει στην ομάδα του Χρήστου Κόντη να στοχεύει όχι απλά στην πρόκριση, αλλά ακόμα και στην οκτάδα, που δίνει το απευθείας εισιτήριο χωρίς την παρουσία στη φάση των «9-24».

Ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός, ένα εξαιρεθεί το εντός έδρας ματς της τελευταίας αγωνιστικής με τη Ρόμα, θα πρέπει να εκμεταλλευτεί στο έπακρο την έδρα του. Τα παιχνίδια με την Γκόου Αχέντ Ίνγκλις, τη Στούρμ Γκρατς και την Βικτόρια Πλζεν είναι αυτά με το μεγαλύτερο «πρέπει» που μπορούν να μετατρέψουν τον Παναθηναϊκό και πάλι σε… Πρέσβη της χώρας μας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στη League Phase:

1η αγωνιστική Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου

Γιουνγκ Μπόις - Παναθηναϊκός 1-4

2η αγωνιστική Πέμπτη 2 Οκτωβρίου

19:45 Παναθηναϊκός - Γκόου Αχέντ Ινγκλς

3η αγωνιστική Πέμπτη 23 Οκτωβρίου

19:45 Φέγενορντ - Παναθηναϊκός

4η αγωνιστική Πέμπτη 6 Νοεμβρίου

19:45 Μάλμε - Παναθηναϊκός

5η αγωνιστική Πέμπτη 27 Νοεμβρίου

22:00 Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς

6η αγωνιστική Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου

22:00 Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν

7η αγωνιστική Πέμπτη 22 Ιανουαρίου

22:00 Φερεντσβάρος - Παναθηναϊκός

8η αγωνιστική Πέμπτη 29 Ιανουαρίου

22:00 Παναθηναϊκός - Ρόμα