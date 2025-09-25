Ομάδες

Γιουνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός: Εκτεταμένο rotation, οκτώ αλλαγές στην «πράσινη» ενδεκάδα
Onsports Team 25 Σεπτεμβρίου 2025, 20:57
EUROPA LEAGUE

Ο Χρήστος Κόντης διατηρεί στο βασικό σχήμα μόνο τους Τουμπά, Μπακασέτα και Τετέ, προχωρώντας σε πολλές διαφοροποιήσεις – Δείτε την ενδεκάδα.

Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στη Βέρνη κόντρα στην Γιουνγκ Μπόις. Οι «πράσινοι» ψάχνουν την τρίτη τους νίκη στη σεζόν και μάλιστα στην πρεμιέρα τους στη League Phase του Europa League.

Μετά το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και σε μια περίοδο συνεχόμενων αγώνων, ο Χρήστος Κόντης προχωρά σε εκτεταμένο rotation. Αλλάζοντας 8 από τους 11 βασικούς του «τριφυλλιού».

Κάτω απ’ τα δοκάρια θα είναι ο Λαφόν. Στην άμυνα δεξιά ο Κώτσιρας, αριστερά ο Μλαντένοβιτς και στόπερ οι Ίνγκασον και Τουμπά. Ο Σιώπης σε ρόλο αμυντικού χαφ, με τον Ρενάτο Σάντσες στον άξονα.

Ο Μπακασέτας σε δημιουργικό ρόλο, με τον Τετέ δεξιά στη μεσοεπιθετική γραμμή και τον Ζαρουρί στα αριστερά. Κορυφή στην επίθεση ο Σφιντέρσκι.

 


