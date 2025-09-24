Κανονικά στο ΟΑΚΑ τα ευρωπαϊκά ματς του Παναθηναϊκού

Οnsports Τeam

Ο Παναθηναϊκός πήρε έγκριση για την διεξαγωγή των ευρωπαϊκών του αγώνων στο ΟΑΚΑ βάζοντας τέλος σε ένα ακόμα θέμα που ταλαιπωρούσε την ομάδα.

Όπως έγινε γνωστό από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός, η ομάδα του "τριφυλλιού" θα αγωνίζεται κανονικά στο ΟΑΚΑ για τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις.

Το τελευταίο διάστημα είχε ανοίξει μεγάλη κουβέντα για το αν το ΟΑΚΑ θα μπορούσε να φιλοξενήσει τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Παναθηναϊκού, λόγω των εργασιών που έχουν ξεκινήσει για την ανάπλασή του και τελικά η διοίκηση της ομάδας έδωσε την απάντηση βάζοντας τέλος στις συζητήσεις.

Φυσικά το Ολυμπιακό Στάδιο δεν θα έχει πλήρη χωρητικότητα, αφού παράλληλα θα γίνονται και οι απαραίτητες και προγραμματισμένες εργασίες, που θα έχουν ως αποτέλεσμα ένα κομμάτι των εξέδρων να είναι κάθε φορά κλειστό.

Το πρώτο εντός έδρας ματς του «τριφυλλιού» για την League Phase του Europa League είναι αυτό της 2ης αγωνιστικής, απέναντι στην Γκόου Αχέντ Ιγκλς, στις 2 Οκτωβρίου.