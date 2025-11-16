Προμηθέας – Ολυμπιακός: Εκτός ο δανεικός Καραγιαννίδης

Onsports Team

Ο βασικός σέντερ της ομάδας της Πάτρας δεν έπαιξε κόντρα στους «ερυθρόλευκους» λόγω της συμφωνίας των δύο ομάδων.

Το ματς του Προμηθέα με τον Ολυμπιακό, είχε μια σημαντική απουσία για τους γηπεδούχους: Τον Αντώνη Καραγιαννίδη. Ο βασικός σέντερ της ομάδας της Πάτρας, δεν αγωνίστηκε στην αναμέτρηση της Αχαϊκής πρωτεύουσας.

Ο παίκτης δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα και πρόκειται για απόφαση των ομάδων να μην αγωνιστεί, όπως θα συμβαίνει σε όλα τα ματς του Προμηθέα με τον Ολυμπιακό, όσο εκείνος είναι ακόμη στους Πατρινούς.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας για παραχώρησή του στον Ολυμπιακό, ο Καραγιαννίδης δεν μπορεί να παίζει απέναντι στους «ερυθρόλευκους».