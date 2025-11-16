Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Προμηθέας – Ολυμπιακός 64-88: Χωρίς να συναντήσει δυσκολίες πέρασε από την Πάτρα
Onsports Team 16 Νοεμβρίου 2025, 17:46
BASKET LEAGUE

Προμηθέας – Ολυμπιακός 64-88: Χωρίς να συναντήσει δυσκολίες πέρασε από την Πάτρα

Άνετο απόγευμα για τους «ερυθρόλευκους» στην Αχαϊα απέναντι στον Προμηθέα που έπαιξε χωρίς τον Καραγιαννίδη.

Με το κάζο στο Μιλάνο από την μισή Αρμάνι, ο Ολυμπιακός ήθελε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις στο ματς της GBL. Αντίπαλος ο Προμηθέας στην Πάτρα, ο οποίος παίζοντας χωρίς τον Καραγιαννίδη λόγω της συμφωνίας των δύο ομάδων, δεν αποτέλεσε εμπόδιο σε κανένα σημείο του αγώνα. Έτσι ήρθε το τελικό 64-88.

Χρησιμοποιήθηκαν και οι 12 παίκτες που είχαν οι φιλοξενούμενοι στη διάθεσή τους. Κορυφαίοι ήταν ο Βεζένκοφ με 18, ο Λι είχε 15 και ο Πίτερς 14. Ακολούθησε ο Ντόρσεϊ με 12. Μοναδικός που δεν πέτυχε πόντο ο Φουρνιέ.

O Ολυμπιακός δε συνάντησε δυσκολίες, με τον Μπαρτζώκα να έχει ευκαιρίες για «φρεσκάρισμα» και να δώσει χρόνο σε παίκτες που δεν έπαιξαν καθόλου ή αρκετά στα ματς της διαβολοβδομάδας στην Euroleague.

Από την πλευρά των Πατριών, μόνο ο Κόλεμαν ήταν διψήφιος με 11 πόντους. Συνολικά ο Προμηθέας έμοιαζε… παραδομένος στην ανωτερότητα του αντιπάλου απ’ το πρώτο δευτερόλεπτο.

Τα δεκάλεπτα: 12-19, 23-45, 44-64, 64-88.

Δείτε τα στατιστικά της αναμέτρησης.

 



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Η Βραζιλία νίκησε 2-0 τη Σενεγάλη σε δυνατό φιλικό τεστ στο Emirates
29 λεπτά πριν Η Βραζιλία νίκησε 2-0 τη Σενεγάλη σε δυνατό φιλικό τεστ στο Emirates
BASKET LEAGUE
Προμηθέας – Ολυμπιακός 64-88: Χωρίς να συναντήσει δυσκολίες πέρασε από την Πάτρα
40 λεπτά πριν Προμηθέας – Ολυμπιακός 64-88: Χωρίς να συναντήσει δυσκολίες πέρασε από την Πάτρα
BASKET LEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR – Άρης: Ντεμπούτο στο πρωτάθλημα για τον Φαρίντ
46 λεπτά πριν Παναθηναϊκός AKTOR – Άρης: Ντεμπούτο στο πρωτάθλημα για τον Φαρίντ
SUPER LEAGUE 2
Super League 2: Έμεινε πίσω η Athens Kallithea μετά την ισοπαλία με το Αιγάλεω
1 ώρα πριν Super League 2: Έμεινε πίσω η Athens Kallithea μετά την ισοπαλία με το Αιγάλεω
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved