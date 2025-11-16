Ομάδες

ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR: Τεράστια ανταπόκριση για το «Μοιράσου τη Δύναμή σου»
Onsports Team 16 Νοεμβρίου 2025, 16:07
BASKET LEAGUE

ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR: Τεράστια ανταπόκριση για το «Μοιράσου τη Δύναμή σου»

Η δράση πραγματοποιήθηκε και στηρίζει το πρόγραμμα δωρεάς μαλλιών και παροχής περούκας του Πανελλήνιου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού «Άλμα Ζωής»

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η ανταπόκριση των φιλάθλων στην πρωτοβουλία «Μοιράσου τη Δύναμή σου» της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, με στόχο τη στήριξη γυναικών που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία.

Μέσα σε μόλις δύο ημέρες από την ανακοίνωση της δράσης, όλες οι διαθέσιμες θέσεις συμμετοχής καλύφθηκαν, ενώ κάθε ενδιαφερόμενος επιβεβαίωσε τηλεφωνικά τη συμμετοχή του. Από τις μαρτυρίες όσων δήλωσαν συμμετοχή, ξεχώρισαν ιστορίες γυναικών που σκέφτονταν καιρό να δωρίσουν τα μαλλιά τους και βρήκαν στη συγκεκριμένη δράση την αφορμή, αλλά και οικογενειών με παιδιά ή νεαρών φιλάθλων που ανταποκρίθηκαν χωρίς δεύτερη σκέψη.

Η δράση πραγματοποιήθηκε σήμερα Κυριακή 16 Νοεμβρίου στο κομμωτήριο Angelopoulos της Θύρας VIP του T-Center Athens και στηρίζει το πρόγραμμα δωρεάς μαλλιών και παροχής περούκας του Πανελλήνιου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού «Άλμα Ζωής».

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ευχαριστεί θερμά όλους όσοι συμμετείχαν, υπογραμμίζοντας ότι ο αθλητισμός μπορεί να αποτελέσει αφετηρία για πράξεις που έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στις ζωές των ανθρώπων. Η μεγάλη ανταπόκριση, όπως σημειώνεται, δημιουργεί και μια άτυπη υπόσχεση: η δράση «Μοιράσου τη Δύναμή σου» να επαναληφθεί σύντομα.

 

  • ΔΕΣ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ


