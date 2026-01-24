Ομάδες

GBL: Θρίαμβος του ΠΑΟΚ στη Γλυφάδα, νίκησε την Καρδίτσα το Περιστέρι – Αποτελέσματα και βαθμολογία
INTIME SPORTS
Οnsports Team 24 Ιανουαρίου 2026, 22:25
BASKET LEAGUE / ΠΑΟΚ

GBL: Θρίαμβος του ΠΑΟΚ στη Γλυφάδα, νίκησε την Καρδίτσα το Περιστέρι – Αποτελέσματα και βαθμολογία

Ο ΠΑΟΚ πέτυχε μεγάλη στη Γλυφάδα, επί του Πανιώνιου, ενώ το Περιστέρι επικράτησε της Καρδίτσας, για τη 16η αγωνιστική της Greek Basketball League.  

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης ανέβηκε στο 10-4 και βρίσκεται στην τρίτη θέση μαζί με την ΑΕΚ, πίσω από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.

Ο ΠΑΟΚ δεν ήταν καλός στο πρώτο μέρος, αλλά με επιμέρους 20-11 στο τρίτο δεκάλεπτο έβαλε τις βάσεις για το μεγάλο «διπλό». Βέβαια, για να έρθει αυτή η μεγάλη νίκη χρειάστηκε ο «Δικέφαλος του Βορρά» να αντέξει στη μεγάλη πίεση που άσκησε ο «σκληροτράχηλος» Πανιώνιος κι η έδρα του.

Την έδρα του εκμεταλλεύτηκε το Περιστέρι, το οποίο επικράτησε 82-69 της Καρδίτσας, η οποία, όμως, κατάφερε να υπερασπιστεί το +14 του πρώτου γύρου.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής:

Σάββατο 24 Ιανουαρίου

  • Προμηθέας Π. - Άρης 97-103
  • Μύκονος - Ηρακλής 83-80
  • Πανιώνιος - ΠΑΟΚ 67-70
  • Περιστέρι - Καρδίτσα 82-69

Κυριακή 25 Ιανουαρίου

  • 13:00 Κολοσσός Ρόδου - Ολυμπιακός (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
  • 15:45 Παναθηναϊκός - Μαρούσι (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

ΡΕΠΟ: ΑΕΚ

Η βαθμολογία (σε 14 αγώνες)

  1. Ολυμπιακός 28
  2. Παναθηναϊκός 27
  3. ΑΕΚ 24
  4. ΠΑΟΚ 24
  5. Μύκονος 22 -15αγ.
  6. Άρης 21
  7. Προμηθέας Π. 21 -15αγ.
  8. Ηρακλής 20
  9. Περιστέρι 20
  10. Καρδίτσα 19 -15αγ.
  11. Κολοσσός Ρ. 18
  12. Πανιώνιος 18 -15αγ.
  13. Mαρούσι 17


