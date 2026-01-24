GBL: Θρίαμβος του ΠΑΟΚ στη Γλυφάδα, νίκησε την Καρδίτσα το Περιστέρι – Αποτελέσματα και βαθμολογία
Ο ΠΑΟΚ πέτυχε μεγάλη στη Γλυφάδα, επί του Πανιώνιου, ενώ το Περιστέρι επικράτησε της Καρδίτσας, για τη 16η αγωνιστική της Greek Basketball League.
Η ομάδα της Θεσσαλονίκης ανέβηκε στο 10-4 και βρίσκεται στην τρίτη θέση μαζί με την ΑΕΚ, πίσω από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.
Ο ΠΑΟΚ δεν ήταν καλός στο πρώτο μέρος, αλλά με επιμέρους 20-11 στο τρίτο δεκάλεπτο έβαλε τις βάσεις για το μεγάλο «διπλό». Βέβαια, για να έρθει αυτή η μεγάλη νίκη χρειάστηκε ο «Δικέφαλος του Βορρά» να αντέξει στη μεγάλη πίεση που άσκησε ο «σκληροτράχηλος» Πανιώνιος κι η έδρα του.
Την έδρα του εκμεταλλεύτηκε το Περιστέρι, το οποίο επικράτησε 82-69 της Καρδίτσας, η οποία, όμως, κατάφερε να υπερασπιστεί το +14 του πρώτου γύρου.
Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής:
Σάββατο 24 Ιανουαρίου
- Προμηθέας Π. - Άρης 97-103
- Μύκονος - Ηρακλής 83-80
- Πανιώνιος - ΠΑΟΚ 67-70
- Περιστέρι - Καρδίτσα 82-69
Κυριακή 25 Ιανουαρίου
- 13:00 Κολοσσός Ρόδου - Ολυμπιακός (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
- 15:45 Παναθηναϊκός - Μαρούσι (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
ΡΕΠΟ: ΑΕΚ
Η βαθμολογία (σε 14 αγώνες)
- Ολυμπιακός 28
- Παναθηναϊκός 27
- ΑΕΚ 24
- ΠΑΟΚ 24
- Μύκονος 22 -15αγ.
- Άρης 21
- Προμηθέας Π. 21 -15αγ.
- Ηρακλής 20
- Περιστέρι 20
- Καρδίτσα 19 -15αγ.
- Κολοσσός Ρ. 18
- Πανιώνιος 18 -15αγ.
- Mαρούσι 17