GBL: Θρίαμβος του ΠΑΟΚ στη Γλυφάδα, νίκησε την Καρδίτσα το Περιστέρι – Αποτελέσματα και βαθμολογία

Ο ΠΑΟΚ πέτυχε μεγάλη στη Γλυφάδα, επί του Πανιώνιου, ενώ το Περιστέρι επικράτησε της Καρδίτσας, για τη 16η αγωνιστική της Greek Basketball League.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης ανέβηκε στο 10-4 και βρίσκεται στην τρίτη θέση μαζί με την ΑΕΚ, πίσω από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.

Ο ΠΑΟΚ δεν ήταν καλός στο πρώτο μέρος, αλλά με επιμέρους 20-11 στο τρίτο δεκάλεπτο έβαλε τις βάσεις για το μεγάλο «διπλό». Βέβαια, για να έρθει αυτή η μεγάλη νίκη χρειάστηκε ο «Δικέφαλος του Βορρά» να αντέξει στη μεγάλη πίεση που άσκησε ο «σκληροτράχηλος» Πανιώνιος κι η έδρα του.

Την έδρα του εκμεταλλεύτηκε το Περιστέρι, το οποίο επικράτησε 82-69 της Καρδίτσας, η οποία, όμως, κατάφερε να υπερασπιστεί το +14 του πρώτου γύρου.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής:

Σάββατο 24 Ιανουαρίου

Προμηθέας Π. - Άρης 97-103

Μύκονος - Ηρακλής 83-80

Πανιώνιος - ΠΑΟΚ 67-70

Περιστέρι - Καρδίτσα 82-69

Κυριακή 25 Ιανουαρίου

13:00 Κολοσσός Ρόδου - Ολυμπιακός (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Κολοσσός Ρόδου - Ολυμπιακός (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) 15:45 Παναθηναϊκός - Μαρούσι (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

ΡΕΠΟ: ΑΕΚ

Η βαθμολογία (σε 14 αγώνες)