Ατρόμητος: Χωρίς Σταυρόπουλο και Κοσέλεφ κόντρα στον Παναθηναϊκό

Onsports Team

Με δύο σημαντικές απουσίες θα παραταχθεί απέναντι στον Παναθηναϊκό ο Ατρόμητος (Κυριακή 25/01, 19:30) στο Περιστέρι.

Ο Ντούσαν Κέρκεζ, αμέσως μετά το τέλος της προπόνησης ανακοίνωσε την αποστολή, από την οποία απουσιάζουν οι Σταυρόπουλος και Κοσέλεφ.

Ο Σταυρόπουλος μένει εκτός λόγω καρτών, ενώ ο Κοσέλεφ αντιμετωπίζει πρόβλημα στη μέση από το πρόσφατο παιχνίδι με τον Βόλο.

Ο Σωτήρης Τσιλούλης, αν και βρίσκεται ξανά εκτός αποστολής (από το ξεκίνημα της σεζόν), ακολούθησε μέρος του ομαδικού προγράμματος και βρίσκεται στην τελική ευθεία της επιστροφής του στην αγωνιστική δράση.

Αναλυτικά η αποστολή του Ατρομήτου για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό:

Χουτεσιώτης, Αθανασίου, Κίνι, Μουντές, Μήτογλου, Μανσούρ, Τσακμάκης, Ούρονεν, Παπαδόπουλος, Τσιγγάρας, Μίχορλ, Αμπαρτζίδης, Μουτουσαμί, Καραμάνης, Παλμεζάνο, Γιουμπιτάνα, Οζέγκοβιτς, Τσαντίλας, Φαν Βέερτ, Μπάκου, Τσούμπερ, Τζοβάρας.