Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ατρόμητος: Χωρίς Σταυρόπουλο και Κοσέλεφ κόντρα στον Παναθηναϊκό
Onsports Team 24 Ιανουαρίου 2026, 22:40
SUPER LEAGUE / Ατρόμητος

Ατρόμητος: Χωρίς Σταυρόπουλο και Κοσέλεφ κόντρα στον Παναθηναϊκό

Με δύο σημαντικές απουσίες θα παραταχθεί απέναντι στον Παναθηναϊκό ο Ατρόμητος (Κυριακή 25/01, 19:30) στο Περιστέρι.

Ο Ντούσαν Κέρκεζ, αμέσως μετά το τέλος της προπόνησης ανακοίνωσε την αποστολή, από την οποία απουσιάζουν οι Σταυρόπουλος και Κοσέλεφ.

Ο Σταυρόπουλος μένει εκτός λόγω καρτών, ενώ ο Κοσέλεφ αντιμετωπίζει πρόβλημα στη μέση από το πρόσφατο παιχνίδι με τον Βόλο.

Ο Σωτήρης Τσιλούλης, αν και βρίσκεται ξανά εκτός αποστολής (από το ξεκίνημα της σεζόν), ακολούθησε μέρος του ομαδικού προγράμματος και βρίσκεται στην τελική ευθεία της επιστροφής του στην αγωνιστική δράση.

Αναλυτικά η αποστολή του Ατρομήτου για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό:

Χουτεσιώτης, Αθανασίου, Κίνι, Μουντές, Μήτογλου, Μανσούρ, Τσακμάκης, Ούρονεν, Παπαδόπουλος, Τσιγγάρας, Μίχορλ, Αμπαρτζίδης, Μουτουσαμί, Καραμάνης, Παλμεζάνο, Γιουμπιτάνα, Οζέγκοβιτς, Τσαντίλας, Φαν Βέερτ, Μπάκου, Τσούμπερ, Τζοβάρας.



Ροή ειδήσεων

NBA
ΝΒΑ: Αναβλήθηκε το Τίμπεργουλβς – Ουόριορς λόγω της κατάστασης στη Μινεάπολη
12 λεπτά πριν ΝΒΑ: Αναβλήθηκε το Τίμπεργουλβς – Ουόριορς λόγω της κατάστασης στη Μινεάπολη
ΣΠΟΡ
Βόλεϊ Γυναικών: Εύκολα πήρε το ντέρμπι ο Παναθηναϊκός και συνεχίζει αήττητος
13 λεπτά πριν Βόλεϊ Γυναικών: Εύκολα πήρε το ντέρμπι ο Παναθηναϊκός και συνεχίζει αήττητος
SUPER LEAGUE
Νίκολιτς: «Θα έχουμε πάρει αμυντικό χαφ, πριν το ΑΕΚ – Ολυμπιακός» - Οι δηλώσεις του Σέρβου τεχνικού
23 λεπτά πριν Νίκολιτς: «Θα έχουμε πάρει αμυντικό χαφ, πριν το ΑΕΚ – Ολυμπιακός» - Οι δηλώσεις του Σέρβου τεχνικού
SUPER LEAGUE
Ατρόμητος: Χωρίς Σταυρόπουλο και Κοσέλεφ κόντρα στον Παναθηναϊκό
45 λεπτά πριν Ατρόμητος: Χωρίς Σταυρόπουλο και Κοσέλεφ κόντρα στον Παναθηναϊκό
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved