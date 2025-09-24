Ομάδες

ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ: Η ενδεκάδα του Λουτσέσκου για την πρεμιέρα στο Europa League
INTIME SPORTS
Onsports team 24 Σεπτεμβρίου 2025, 18:58
EUROPA LEAGUE

ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ: Η ενδεκάδα του Λουτσέσκου για την πρεμιέρα στο Europa League

Δείτε τις επιλογές του Ραζβάν Λουτσέσκου ενόψει της αναμέτρησης, ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ, για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ο ΠΑΟΚ ρίχνεται στη μάχη του ενιαίου ομίλου της ευρωπαϊκής διοργάνωσης, υποδεχόμενος την ομάδα του Ισραήλ.

Ο Λουτσέσκου επέλεξε ξανά το 4-2-3-1 με τον Γιώργο Γιακουμάκη να είναι στην κορυφή της επίθεσης, ενώ οι Μεϊτέ και Οζντόεφ θα είναι ξανά οι δύο χαφ.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Μιχαηλίδης, Κεντζιόρα, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Τάισον, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Γιακουμάκης.
Η ενδεκάδα της Μακάμπι Τελ Αβίβ: Μισπάτι, Ασάντε, Σλόμο, Καμαρά, Ρεβίβο - Μπέλιτς, Πέρετς, Σισοκό - Ντάβιντα, Αντράντε, Γέχεσκελ

Το ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ είναι προγραμματισμένο για το βράδυ της Τετάρτης (24/09). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 19:45 και θα μεταδοθεί από το CosmoteSport2HD.

