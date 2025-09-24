Europa League: Άγρια επεισόδια μεταξύ οπαδών του Ερυθρού Αστέρα και της Σέλτικ στο Βελιγράδι

Οnsports Τeam

Χαμός επικράτησε στο Βελιγράδι, λίγες ώρες πριν από την πρώτη «μάχη» της League Phase του Europa League μεταξύ του Ερυθρού Αστέρα με την Σέλτικ.

Οι «ερυθρόλευκοι» της Σερβίας υποδέχονται τους «Κέλκτες» στο πλαίσιο της πρεμιέρας στη δεύτερη τη τάξει ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, το βράδυ της Τετάρτης (24/09) στο «Ράικο Μίτιτς».

Ωστόσο, μερικές ώρες πριν τη σέντρα του αγώνα, έντονα επεισόδια ξέσπασαν στο κέντρο της σερβικής πρωτεύουσας, μεταξύ των οπαδών του Ερυθρού Αστέρα μ’ αυτούς της Σέλτικ που είχαν ταξιδέψει στο Βελιγράδι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που υπάρχουν από την χώρα των Βαλκανίων, δεν έχουν σημειωθεί σοβαροί τραυματισμοί, ενώ αντίθετα μεγάλες είναι οι υλικές ζημιές που υπέστησαν καταστήματα της περιοχής από την εκτόξευση μπουκαλιών και καρεκλών από τις δύο πλευρές.