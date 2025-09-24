«Πετάει» για Ελβετία ο Παναθηναϊκός

Οnsports Τeam

Η αποστολή του Παναθηναϊκού αναχωρεί για την Ελβετία και την πρεμιέρα της ομάδας στη League Phase του Europa League κόντρα στη Γιουνγκ Μπόις.

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για την πρεμιέρα του στη League Phase του Europa League στην έδρα της Γιούνγκ Μπόις, με τον Χρήστο Κόντη να μην υπολογίζει στον τραυματία Πελίστρι.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Τριφυλλιού την παραμονή του αγώνα με τους Ελβετούς:

Συνέντευξη Τύπου του Παναθηναϊκού στο Stadion Wankdorf στις 6 μ.μ. (τοπική ώρα). Θα μιλήσουν ο προπονητής της ομάδας μας, Χρήστος Κόντης και ένας ποδοσφαιριστής μας.

Προπόνηση του Παναθηναϊκού στο Stadion Wankdorf στις 7 μ.μ (τοπική ώρα).

Συνέντευξη Τύπου της Γιούνγκ Μπόις στο Stadion Wankdorf στη 1:30 μ.μ., (τοπική ώρα). Θα μιλήσουν ο προπονητής της Giorgio Contini και ένας ποδοσφαιριστής της.

Προπόνηση της Γιούνγκ Μπόις στο Stadion Wankdorf στις 10:30 π.μ (τοπική ώρα).