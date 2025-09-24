Παναθηναϊκός: Δεν ανακοίνωσε αποστολή για Ελβετία ο Κόντης – Εκτός ο Πελίστρι με Γιουνγκ Μπόις

Eurokinissi

Onsports team

Ο Παναθηναϊκός πετάει το μεσημέρι της Τετάρτης (24/09) για την Ελβετία, όπου θα αντιμετωπίσει τη Γιούνγκ Μπόις, για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ο Χρήστος Κόντης δεν έκανε γνωστή την αποστολή των «πρασίνων», οι οποία θα αναχωρήσουν για τη Βέρνη.

Δεδομένα εκτός, πάντως, είναι ο Φακούντο Πελίστρι, όπως φυσικά κι οι παίκτες που είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας (Γεντβάι, Πάντοβιτς, Μαντσίνι, Γερεμέγεφ).

Η επόμενη προπόνηση του Παναθηναϊκού θα γίνει επί ελβετικού εδάφους και πιο συγκεκριμένα στο Stadion Wankdorf, την Τετάρτη (24/09) στις 20:00 (ώρα Ελλάδας).

Το Γιουνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός είναι προγραμματισμένο για το βράδυ της Πέμπτης (25/09). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 22:00 και θα μεταδοθεί από το CosmoteSport2HD και τον ANT1.