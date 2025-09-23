Ομάδες

Europa League, Γιουνγκ Μπόις - Παναθηναϊκός: Σφυρίζει ο Ντε Μπούργος στην «πράσινη» πρεμιέρα
Οnsports Τeam 23 Σεπτεμβρίου 2025, 19:19
Europa League, Γιουνγκ Μπόις - Παναθηναϊκός: Σφυρίζει ο Ντε Μπούργος στην «πράσινη» πρεμιέρα

Ο Ρικάρντο Ντε Μπούργος είναι ο «εκλεκτός» της UEFA να διευθύνει την αναμέτρηση της Γιουνγκ Μπόις με τον Παναθηναϊκό για την πρεμιέρα του Europa League.

Οι «πράσινοι» ξεκινούν το ευρωπαϊκό τους… ταξίδι στη δεύτερη τη τάξει ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση για τη League Phase και το βράδυ της Πέμπτης (25/09) θα παίξουν κόντρα στην ελβετική ομάδα.

Η UEFA ανακοίνωσε την Τρίτη (23/09) τους αξιωματούχους του παιχνιδιού και ρέφερι της αναμέτρησης ορίστηκε ο Ρικάρντο Ντε Μπούργος Μπενγκοετσέα από την Ισπανία. Ο 39χρονος δεν έχει βρεθεί ξανά στον… δρόμο του Παναθηναϊκού, ενώ είχαν στη νίκη 1-0 του Ολυμπιακού με τη Νέφτσι στο Μπακού, αλλά και στο φιλικό της Ρουμανίας με την Ελλάδα τον Μάρτιο του 2022.

Στην αναμέτρηση της Πέμπτης (25/09) ο Ισπανός διαιτητής θα έχει βοηθούς του τους Ίκερ Ντε Φρανθίσκο και Αλφρέδο Ροντρίγκεθ Μορένο. Τέταρτος ορίστηκε ο Αλεχάνδρο Μουνίθ Ρουίθ, ενώ στον έλεγχο του VAR θα είναι ο Χαβιέρ Ιγκλέσιας Βιλανουέβα ως βοηθός και μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί ο επικεφαλής.



