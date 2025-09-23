Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Europa League, LIVE Streaming η συνέντευξη Τύπου του Ραζβάν Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ
Οnsports Τeam 23 Σεπτεμβρίου 2025, 12:37
EUROPA LEAGUE / ΠΑΟΚ

Europa League, LIVE Streaming η συνέντευξη Τύπου του Ραζβάν Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ

Παρακολουθήστε σε Live Streaming τη συνέντευξη Τύπου του Ραζβάν Λουτσέσκου πριν την πρεμιέρα στο Europa League.

Το απόγευμα της Τετάρτης (24/09) ο ΠΑΟΚ θα κάνει την πρεμιέρα του στη League Phase του Europa League. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» υποδέχεται τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Τούμπα και θα ολοκληρώσει την προετοιμασία του το απόγευμα της Τρίτης (23/09) μια και στις 17:00 είναι προγραμματισμένη η τελευταία προπόνηση στις 17:00.

Νωρίτερα, στις 13:00 ο Ραζβάν Λουτσέσκου θα δώσει το «παρών» στη συνέντευξη Τύπου των «ασπρόμαυρων», πριν την πρεμιέρα κόντρα στην Μακάμπι Τελ Αβίβ. Το «παρών» θα δώσει και ο Ράχμαν Μπάμπα, ο οποίος θα εκπροσωπήσει τους συμπαίκτες του.

Παρακολουθήστε σε Live Streaming τη συνέντευξη Τύπου του ΠΑΟΚ:



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: Αλλάζουν όλα από φέτος - Η μικρή… αποκάλυψη για τη νέα φανέλα
7 λεπτά πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Αλλάζουν όλα από φέτος - Η μικρή… αποκάλυψη για τη νέα φανέλα
EUROPA LEAGUE
Europa League, LIVE Streaming η συνέντευξη Τύπου του Ραζβάν Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ
57 λεπτά πριν Europa League, LIVE Streaming η συνέντευξη Τύπου του Ραζβάν Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ
EUROLEAGUE
«Η Παρτίζαν ζητά αποζημίωση για να αφήσει τον Ντιλικινά στον Ολυμπιακό»
2 ώρες πριν «Η Παρτίζαν ζητά αποζημίωση για να αφήσει τον Ντιλικινά στον Ολυμπιακό»
CHAMPIONS LEAGUE
Ρεάλ Μαδρίτης: Ζήτησε συγγνώμη για την αποβολή του ο Καρβαχάλ
2 ώρες πριν Ρεάλ Μαδρίτης: Ζήτησε συγγνώμη για την αποβολή του ο Καρβαχάλ
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved

Έγινε viral το reunion Σταύρου - Τουμασάτου στο Σπίτι δίπλα στο Ποτάμι - Καθηλωτική η Τρικαλιώτη