Europa League, LIVE Streaming η συνέντευξη Τύπου του Ραζβάν Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ

Οnsports Τeam

Το απόγευμα της Τετάρτης (24/09) ο ΠΑΟΚ θα κάνει την πρεμιέρα του στη League Phase του Europa League. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» υποδέχεται τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Τούμπα και θα ολοκληρώσει την προετοιμασία του το απόγευμα της Τρίτης (23/09) μια και στις 17:00 είναι προγραμματισμένη η τελευταία προπόνηση στις 17:00.

Νωρίτερα, στις 13:00 ο Ραζβάν Λουτσέσκου θα δώσει το «παρών» στη συνέντευξη Τύπου των «ασπρόμαυρων», πριν την πρεμιέρα κόντρα στην Μακάμπι Τελ Αβίβ. Το «παρών» θα δώσει και ο Ράχμαν Μπάμπα, ο οποίος θα εκπροσωπήσει τους συμπαίκτες του.

Παρακολουθήστε σε Live Streaming τη συνέντευξη Τύπου του ΠΑΟΚ: