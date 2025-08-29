Europa League: Οι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού στην League Phase

Onsports Team

Τις ομάδες που θα αντιμετωπίσει στη League Phase του Europa League έμαθε ο Παναθηναϊκός.

Οι «πράσινοι» πέρασαν το… εμπόδιο της Σαμσουνσπόρ στα play offs της διοργάνωσης και βρέθηκε στο Grimaldi Forum του Μονακό για την κλήρωση της League Phase και τοποθετήθηκε στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας.

Την κλήρωση, μέσω του υπολογιστή της UEFA έκανε ο Γκιούργκεν Κλίνσμαν και ο Παναθηναϊκός έμαθε τους αντιπάλους που θα αντιμετωπίσει στη League Phase της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Συγκεκριμένα, το «τριφύλλι» θα αντιμετωπίσει τις:

Ρόμα (εντός)

Φέγενορντ (εκτός)

Βικτόρια Πλζεν (εντός)

Φερεντσβάρος (εκτός)

Στουρμ Γκρατς (εκτός)

Γιουνγκ Μπόις (εκτός)

Γκοου Αχέντ Ιγκλς (εντός)

Μάλμε (εκτός)

Αναλυτικά οι ημερομηνίες των οκτώ αγωνιστικών στην League Phase