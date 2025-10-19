Κόντης: «Έχουμε μια πικρία, τις ευκαιρίες στο τέλος έπρεπε να τις εκμεταλλευτούμε»

Onsports Team

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού μίλησε για ατυχία μετά το 1-1 με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη – «Έπρεπε να είχαμε νικήσει».

Η απόδοση του Παναθηναϊκού στην έδρα του Άρη, έπρεπε να του δώσει τη νίκη. Αυτό είπε ο Χρήστος Κόντης που στάθηκε στις χαμένες ευκαιρίες στο τέλος, αλλά και στην καλή εμφάνιση της ομάδας του.

Οι δηλώσεις του Κόντη:

«Ξεκινήσαμε πολύ καλά, σε μία δύσκολη έδρα, ξέραμε τι είχαμε να αντιμετωπίσουμε. Στο τέλος της ημέρας μετά από το ματς έχουμε μία πικρία γιατί ο Άρης δεν μας απείλησε ιδιαίτερα, ελέγχαμε το ματς. Αυτές τις ευκαιρίες που είχαμε στο τέλος έπρεπε να τις αξιοποιήσουμε και να σκοράρουμε. Δεν είχαμε την τύχη με το μέρος μας, Δεν είμαστε χαρούμενοι με την ισοπαλία, θέλαμε τη νίκη. Στεναχωριέμαι γιατί μπορούσαμε να κάνουμε κάτι παραπάνω, με βάση την απόδοση έπρεπε να είχαμε κερδίσει το παιχνίδι.

Το γκολ που δεχτήκαμε ηταν εύκολο. Δεν κινδυνέψαμε στο ματς. Εμεις έπρεπε να είμαστε πιο ήρεμοι, κλέβαμε τη μπάλα και πηγαίναμε να παίξουμε γρήγορα, έπρεπε να κοντρολάρουμε το ματς, να έχουμε σκέψη. Όντως προηγηθήκαμε και ισοφαριστήκαμε, αλλά είχαμε πολλες ευκαιρίες να πάρουμε τη νίκη στο τέλος».