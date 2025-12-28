Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Greek Basketball League, Καρδίτσα - ΠΑΟΚ 68-72: Πέρασε από τη Θεσσαλία ο «Δικέφαλος»
Eurokinissi Sports
Οnsports Τeam 28 Δεκεμβρίου 2025, 15:24
BASKET LEAGUE / ΠΑΟΚ

Greek Basketball League, Καρδίτσα - ΠΑΟΚ 68-72: Πέρασε από τη Θεσσαλία ο «Δικέφαλος»

Με μέταλλο, προσωπικότητα και έναν απίθανο Μπριν Ταϊρί, ο ΠΑΟΚ απέδρασε νικηφόρα από τη Θεσσαλία, επικρατώντας της μαχητικής Καρδίτσας με 68-72, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της GBL.

Η Καρδίτσα πάλεψε με πάθος και έβαλε δύσκολα στους «ασπρόμαυρους», όμως ο ΠΑΟΚ είχε τον παίκτη που έκανε τη διαφορά. Ο Μπριν Ταϊρί πραγματοποίησε μία εκπληκτική εμφάνιση με 28 πόντους, παίρνοντας την ομάδα του από το χέρι στα κρίσιμα σημεία και υπογράφοντας ένα ακόμη μεγάλο διπλό στη φετινή σεζόν.

Με αυτή τη νίκη, η ομάδα της Θεσσαλονίκης ανέβηκε στο εντυπωσιακό 9-2, έχοντας ηττηθεί μόνο από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, παραμένοντας ψηλά στη βαθμολογία. Αντίθετα, η Καρδίτσα έπεσε στο 4-7, με τους Ουάσινγκτον και Τζέφερσον να ξεχωρίζουν επιθετικά με 16 πόντους έκαστος, χωρίς όμως να καταφέρουν να δώσουν τη νίκη στην ομάδα τους.

Τα δεκάλεπτα: 18-17, 40-32, 48-48, 68-72.

TA HIGHLIGHTS



Ροή ειδήσεων

BASKET LEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: Χωρίς 5 παίκτες και 3 μέλη του σταφ η προπόνηση
25 λεπτά πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Χωρίς 5 παίκτες και 3 μέλη του σταφ η προπόνηση
ΣΠΟΡ
«Η μάχη των φύλων»: Σαμπαλένκα και Κύργιος παλεύουν στο Ντουμπάι σ’ ένα ματς με έντονες αντιδράσεις
33 λεπτά πριν «Η μάχη των φύλων»: Σαμπαλένκα και Κύργιος παλεύουν στο Ντουμπάι σ’ ένα ματς με έντονες αντιδράσεις
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Serie A: «Έπιασε» κορυφή και… ελπίζει η Μίλαν, 3-0 την Ελλάς Βερόνα
40 λεπτά πριν Serie A: «Έπιασε» κορυφή και… ελπίζει η Μίλαν, 3-0 την Ελλάς Βερόνα
BASKET LEAGUE
Greek Basketball League, Καρδίτσα - ΠΑΟΚ 68-72: Πέρασε από τη Θεσσαλία ο «Δικέφαλος»
1 ώρα πριν Greek Basketball League, Καρδίτσα - ΠΑΟΚ 68-72: Πέρασε από τη Θεσσαλία ο «Δικέφαλος»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved