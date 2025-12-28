Greek Basketball League, Καρδίτσα - ΠΑΟΚ 68-72: Πέρασε από τη Θεσσαλία ο «Δικέφαλος»

Eurokinissi Sports

Με μέταλλο, προσωπικότητα και έναν απίθανο Μπριν Ταϊρί, ο ΠΑΟΚ απέδρασε νικηφόρα από τη Θεσσαλία, επικρατώντας της μαχητικής Καρδίτσας με 68-72, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της GBL.

Η Καρδίτσα πάλεψε με πάθος και έβαλε δύσκολα στους «ασπρόμαυρους», όμως ο ΠΑΟΚ είχε τον παίκτη που έκανε τη διαφορά. Ο Μπριν Ταϊρί πραγματοποίησε μία εκπληκτική εμφάνιση με 28 πόντους, παίρνοντας την ομάδα του από το χέρι στα κρίσιμα σημεία και υπογράφοντας ένα ακόμη μεγάλο διπλό στη φετινή σεζόν.

Με αυτή τη νίκη, η ομάδα της Θεσσαλονίκης ανέβηκε στο εντυπωσιακό 9-2, έχοντας ηττηθεί μόνο από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, παραμένοντας ψηλά στη βαθμολογία. Αντίθετα, η Καρδίτσα έπεσε στο 4-7, με τους Ουάσινγκτον και Τζέφερσον να ξεχωρίζουν επιθετικά με 16 πόντους έκαστος, χωρίς όμως να καταφέρουν να δώσουν τη νίκη στην ομάδα τους.

Τα δεκάλεπτα: 18-17, 40-32, 48-48, 68-72.

