Serie A: «Έπιασε» κορυφή και… ελπίζει η Μίλαν, 3-0 την Ελλάς Βερόνα

EPA/MATTEO BAZZI, ΑΜΠΕ

Οnsports Τeam

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ολοκλήρωσε τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις για το 2025 η Μίλαν, προσφέροντας θέαμα και ουσία στο «Σαν Σίρο».

Το μεσημέρι της Κυριακής (28/12), οι «ροσονέρι» επικράτησαν άνετα με 3-0 της Ελλάς Βερόνα, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της Serie A, πανηγυρίζοντας τη 10η φετινή τους νίκη στο πρωτάθλημα.

Η ομάδα του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι είχε τον απόλυτο έλεγχο της αναμέτρησης και κατάφερε να «ξεκλειδώσει» την άμυνα των φιλοξενούμενων στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, όταν ο Κρίστιαν Πούλισικ άνοιξε το σκορ, δίνοντας σημαντικό προβάδισμα στη Μίλαν πριν την ανάπαυλα.

Στο δεύτερο μέρος ανέλαβε δράση ο μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα, Κρίστοφερ Ενκουκού. Ο Γάλλος επιθετικός πέτυχε τα πρώτα του τέρματα στο ιταλικό πρωτάθλημα, υπογράφοντας μια εξαιρετική εμφάνιση. Αρχικά, στο 48ο λεπτό ευστόχησε από την άσπρη βούλα, ενώ μόλις πέντε λεπτά αργότερα βρέθηκε στο σωστό σημείο και με κοντινή προβολή διαμόρφωσε το τελικό 3-0.

Με αυτή τη νίκη, η Μίλαν ανέβηκε - έστω και προσωρινά - στην κορυφή της βαθμολογίας της Serie A, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα ενόψει της συνέχειας της σεζόν. Οι «ροσονέρι» έκλεισαν το 2025 με χαμόγελα, αυτοπεποίθηση και την αίσθηση πως βρίσκονται σε εξαιρετικό δρόμο για την επίτευξη των στόχων τους.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής:

Σάββατο 27 Δεκεμβρίου

Πάρμα-Φιορεντίνα 1-0 (48' Σόρενσεν)

Λέτσε-Κόμο 0-3 (20' Παζ, 66' Χακόμπο, 75' Δουβίκας)

Τορίνο-Κάλιαρι 1-2 (27' Βλάσιτς, 45' Πράτι, 66' Κιλίτσoϊ)

Ουντινέζε-Λάτσιο 1-1 (90'+5' Ντέιβις - 60' Βεσίνο)

Πίζα-Γιουβέντους 0-2 (73' Καλαμπρέζι (αυτογκόλ), 90+2' Γιλντίζ)

Κυριακή 28 Δεκεμβρίου

Μίλαν-Βερόνα 3-0 (45+1' Πούλισικ, 48' πεν., 53' Ενκουκού)

Κρεμονέζε-Νάπολι 16:00

Μπολόνια-Σασουόλο 19:00

Αταλάντα-Ίντερ 21:45

Ρόμα-Τζένοα 21:45