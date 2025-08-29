Europa League: Οι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ στην League Phase

Onsports Team

Γνωστοί έγιναν οι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ στη League Phase του Europa League.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» μετά την πανηγυρική του πρόκριση σε βάρος της Ριέκα έδωσε το «παρών» στο Grimaldi Forum του Μονακό και τοποθετήθηκε στο 2ο γκρουπ δυναμικότητας.

Την κλήρωση, μέσω του υπολογιστή της UEFA έκανε ο Γκιούργκεν Κλίνσμαν και ο ΠΑΟΚ έμαθε τους αντιπάλους που θα αντιμετωπίσει στη League Phase της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Συγκεκριμένα, ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα αντιμετωπίσει τις:

Μπέτις (εντός)

Λιλ (εκτός)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (εντός)

Λιόν (εκτός)

Γιουνγκ Μπόιτς (εντός)

Λουντογκόρετς (εκτός)

Μπραν (εντός)

Θέλτα (εκτός)

Αναλυτικά οι ημερομηνίες των οκτώ αγωνιστικών στην League Phase