Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Europa League: Οι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ στην League Phase
Onsports Team 29 Αυγούστου 2025, 14:36
EUROPA LEAGUE / ΠΑΟΚ

Europa League: Οι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ στην League Phase

Γνωστοί έγιναν οι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ στη League Phase του Europa League.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» μετά την πανηγυρική του πρόκριση σε βάρος της Ριέκα έδωσε το «παρών» στο Grimaldi Forum του Μονακό και τοποθετήθηκε στο 2ο γκρουπ δυναμικότητας.

Την κλήρωση, μέσω του υπολογιστή της UEFA έκανε ο Γκιούργκεν Κλίνσμαν και ο ΠΑΟΚ έμαθε τους αντιπάλους που θα αντιμετωπίσει στη League Phase της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Συγκεκριμένα, ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα αντιμετωπίσει τις:

  • Μπέτις (εντός)
  • Λιλ (εκτός)
  • Μακάμπι Τελ Αβίβ (εντός)
  • Λιόν (εκτός)
  • Γιουνγκ Μπόιτς (εντός)
  • Λουντογκόρετς (εκτός)
  • Μπραν (εντός)
  • Θέλτα (εκτός)

Αναλυτικά οι ημερομηνίες των οκτώ αγωνιστικών στην League Phase

  • 1η αγωνιστική: 24-25 Σεπτεμβρίου 2025
  • 2η αγωνιστική: 2 Οκτωβρίου 2025
  • 3η αγωνιστική: 23 Οκτωβρίου 2025
  • 4η αγωνιστική: 6 Νοεμβρίου 2025
  • 5η αγωνιστική: 27 Νοεμβρίου 2025
  • 6η αγωνιστική: 11 Δεκεμβρίου 2025
  • 7η αγωνιστική: 22 Ιανουαρίου 2026
  • 8η αγωνιστική: 29 Ιανουαρίου 2026


Ροή ειδήσεων

EUROBASKET
Eurobasket 2025, Γερμανία - Σουηδία 105-83: Βόλτα στο πάρκο για τους Γερμανούς
24 λεπτά πριν Eurobasket 2025, Γερμανία - Σουηδία 105-83: Βόλτα στο πάρκο για τους Γερμανούς
SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός: Μοναδικός φορ στο Πανθεσσαλικό ο Ελ Κααμπί - Η αποστολή Μεντιλίμπαρ
29 λεπτά πριν Ολυμπιακός: Μοναδικός φορ στο Πανθεσσαλικό ο Ελ Κααμπί - Η αποστολή Μεντιλίμπαρ
CONFERENCE LEAGUE
Conference League: Οι αντίπαλοι της ΑΕΚ στην League Phase
1 ώρα πριν Conference League: Οι αντίπαλοι της ΑΕΚ στην League Phase
EUROPA LEAGUE
Europa League: Οι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού στην League Phase
1 ώρα πριν Europa League: Οι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού στην League Phase
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved