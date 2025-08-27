Ομάδες

Europa League: Στην Σαμψούντα ο Παναθηναϊκός - «Τρέλα» με Μπακασέτα και Σιώπη
Οnsports Τeam 27 Αυγούστου 2025, 15:26
EUROPA LEAGUE / Παναθηναϊκός

Europa League: Στην Σαμψούντα ο Παναθηναϊκός - «Τρέλα» με Μπακασέτα και Σιώπη

Στον Πόντο βρίσκεται η αποστολή του Παναθηναϊκού ενόψει του επαναληπτικού της Πέμπτης (28/08) με την Σαμσουνσπόρ.

Οι «πράσινοι» αναχώρησαν το πρωί της Τετάρτης (27/08) από την Αθήνα και έπειτα από πτήση που διήρκησε λίγο παραπάνω από μιάμιση ώρα, έφτασαν στον προορισμό τους, τον Πόντο και την Σαμψούντα.

Λίγο μετά τις 14:00 το αεροσκάφος που μετέφερε το «τριφύλλι» προσγειώθηκε στον Πόντο και σχεδόν αμέσως, οι Τάσος Μπακασέτας και Μανώλης Σιώπης αποτέλεσαν πόλος έλξης για τους υπαλλήλους του αεροδρόμιου και απλούς πολίτες.

Βλέπετε, ο πρώτος πανηγύρισε το πρωτάθλημα με την Τραμπζονσπόρ έπειτα από 34 χρόνια, ενώ ο δεύτερος αποτέλεσε βασικό… γρανάζι στην έτερη ομάδα του Πόντου, τα επόμενα χρόνια, με αποτέλεσμα να είναι ιδιαίτερα αναγνωρίσιμοι.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό που έχει εκπονηθεί, ο Ρουί Βιτόρια θα παραθέσει συνέντευξη Τύπου στις 18:15, ενώ στις 19:00 είναι προγραμματισμένη η τελευταία προπόνηση του Παναθηναϊκού πριν τη ρεβάνς.



