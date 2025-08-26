Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

AEK: Επέστρεψε νωρίτερα ο Καλοσκάμης – Ελπίδες για Γιόβιτς, δύσκολα οι Ζίνι, Γκατσίνοβιτς
INTIME SPORTS
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 26 Αυγούστου 2025, 22:05
EUROPA LEAGUE / ΑΕΚ

AEK: Επέστρεψε νωρίτερα ο Καλοσκάμης – Ελπίδες για Γιόβιτς, δύσκολα οι Ζίνι, Γκατσίνοβιτς

Ο Δημήτρης Καλοσκάμης διέψευσε τις αρχικές προσβλέψεις κι επέστρεψε στο κανονικό πρόγραμμα της ΑΕΚ. – Τι συμβαίνει με Γιόβιτς, Γκατσίνοβιτς και Ζίνι ενόψει Άντερλεχτ, αμφίβολος με Αστέρα AKTOR ο Μαρσιάλ.

Σε μια περίοδο με αρκετά προβλήματα, ο Μάρκο Νίκολιτς είχε κι ένα ευχάριστο νέο.

Ο Καλοσκάμης δείχνει να ξεπέρασε το πρόβλημα, μετά την επέμβαση που έκανε στην κλείδα. Ο νεαρός μέσος απέφυγε τις επαφές, κάτι που θα κάνει μέχρι το τέλος της εβδομάδας, ώστε από τη Δευτέρα (01/09) να μπει σε φουλ ρυθμούς.

Από εκεί και πέρα, ο Λούκα Γιόβιτς συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες για να είναι στη διάθεση του Νίκολιτς, για τη ρεβάνς με την Άντερλεχτ, για τα playoffs του Europa League. Ο Σέρβος αναμένεται να μπορεί να πάρει 20-30 λεπτά, κάτι που θα ξεκαθαρίσει την τελευταία στιγμή. Οι Ζίνι και Γκατσίνοβιτς, από την άλλη, μοιάζει εξαιρετικά δύσκολο να είναι έτοιμοι, αν και ο τεχνικός της «Ένωσης» θα τους περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή.

Όσον αφορά στον Αντονί Μαρσιάλ, ο οποίος είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας, εξακολουθεί να έχει ενοχλήσεις στη μέση κι είναι αμφίβολος για το ματς πρωταθλήματος με τον Αστέρα AKTOR.



Ροή ειδήσεων

EUROBASKET
Eurobasket 2025: Η Εθνική πραγματοποίησε την πρώτη της προπόνηση στην Κύπρο
23 λεπτά πριν Eurobasket 2025: Η Εθνική πραγματοποίησε την πρώτη της προπόνηση στην Κύπρο
EUROPA LEAGUE
AEK: Επέστρεψε νωρίτερα ο Καλοσκάμης – Ελπίδες για Γιόβιτς, δύσκολα οι Ζίνι, Γκατσίνοβιτς
1 ώρα πριν AEK: Επέστρεψε νωρίτερα ο Καλοσκάμης – Ελπίδες για Γιόβιτς, δύσκολα οι Ζίνι, Γκατσίνοβιτς
SUPER LEAGUE
Πρόεδρος Σλάβια κατά ΠΑΟΚ: «Παραβίασε τους κανονισμούς της UEFA, έκλαιγε ο Ζαφείρης για να φύγει»
2 ώρες πριν Πρόεδρος Σλάβια κατά ΠΑΟΚ: «Παραβίασε τους κανονισμούς της UEFA, έκλαιγε ο Ζαφείρης για να φύγει»
EUROPA LEAGUE
Παναθηναϊκός: Στην προπόνηση ο Γιάννης Αλαφούζος πριν τη ρεβάνς με Σαμσουνσπόρ για το Europa League
3 ώρες πριν Παναθηναϊκός: Στην προπόνηση ο Γιάννης Αλαφούζος πριν τη ρεβάνς με Σαμσουνσπόρ για το Europa League
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved