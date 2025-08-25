Οι Γάλλοι στέλνουν Μπεράλντο στον Παναθηναϊκό

Οnsports Τeam

Γαλλικό δημοσίευμα συνδέει τον Παναθηναϊκό με τον Λούκας Μπεράλντο, ο οποίος είναι στην πόρτα εξόδου της Παρί.

Λίγο μετά την απόκτηση του Ρενάτο Σάντσες και στον Παναθηναϊκό, σύμφωνα με δημοσιεύματα, κινούνται για την πραγματοποίησεη μιας ακόμα μεγάλης μεταγραφής.

Σύμφωνα με γαλλικό δημοσίευμα ο Παναθηναϊκός είναι στο... κηνύγι του Λούκας Μπεράντο ο οποίος βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου της Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο έμπειρος παίκτης δεν βρίσκεται στα πλάντα του Λουίς Ενρίκε και βρίσκεται σε αναζήτηση μίας νέας ομάδας στην οποία θα πάρει περισσότερα λεπτά συμμετοχής.

Μεταξύ των ομάδων που είναι στο κάδρο για την απόκτησή του βρίσκεται και ο Παναθηναϊκός, πράγμα το οποίο έκανε γνωστό γαλλική ιστοσελίδα που ασχολείται κατά κύριο λόγο με το ρεπορτάζ των Παριζιάνων. Συγκεκριμένα, η ίδια πηγή αναφέρει ότι ο παίκτης έχει προσφερθεί στους Πράσινους, ωστόσο η υπόθεσή του δεν είναι τόσο εύκολη, καθώς θα πρέπει πρώτα να βρεθεί ο αντικαταστάτης του.