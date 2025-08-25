Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Οι Γάλλοι στέλνουν Μπεράλντο στον Παναθηναϊκό
Οnsports Τeam 25 Αυγούστου 2025, 14:43
EUROPA LEAGUE

Οι Γάλλοι στέλνουν Μπεράλντο στον Παναθηναϊκό

Γαλλικό δημοσίευμα συνδέει τον Παναθηναϊκό με τον Λούκας Μπεράλντο, ο οποίος είναι στην πόρτα εξόδου της Παρί. 

Λίγο μετά την απόκτηση του Ρενάτο Σάντσες και στον Παναθηναϊκό, σύμφωνα με δημοσιεύματα, κινούνται για την πραγματοποίησεη μιας ακόμα μεγάλης μεταγραφής. 
 
Σύμφωνα με γαλλικό δημοσίευμα ο Παναθηναϊκός είναι στο... κηνύγι του Λούκας Μπεράντο ο οποίος βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου της Παρί Σεν Ζερμέν. 
 
Ο έμπειρος παίκτης δεν βρίσκεται στα πλάντα του Λουίς Ενρίκε και  βρίσκεται σε αναζήτηση μίας νέας ομάδας στην οποία θα πάρει περισσότερα λεπτά συμμετοχής.

Μεταξύ των ομάδων που είναι στο κάδρο για την απόκτησή του βρίσκεται και ο Παναθηναϊκός, πράγμα το οποίο έκανε γνωστό γαλλική ιστοσελίδα που ασχολείται κατά κύριο λόγο με το ρεπορτάζ των Παριζιάνων. Συγκεκριμένα, η ίδια πηγή αναφέρει ότι ο παίκτης έχει προσφερθεί στους Πράσινους, ωστόσο η υπόθεσή του δεν είναι τόσο εύκολη, καθώς θα πρέπει πρώτα να βρεθεί ο αντικαταστάτης του.




Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: «Προχωρημένη η πώληση του Ταμπόρδα» - Τα οικονομικά δεδομένα
5 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: «Προχωρημένη η πώληση του Ταμπόρδα» - Τα οικονομικά δεδομένα
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Επικό βίντεο με τον «πολεμιστή» Ρενάτο Σάντσες και το «φατούρο» στη Λεωφόρο
54 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Επικό βίντεο με τον «πολεμιστή» Ρενάτο Σάντσες και το «φατούρο» στη Λεωφόρο
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Πέθανε στη Σαντορίνη ο Ρικάρντο Ντα Κόστα, πρώην ποδοσφαιριστής Άρη και Πανιωνίου - Ήταν 42 ετών
2 ώρες πριν Πέθανε στη Σαντορίνη ο Ρικάρντο Ντα Κόστα, πρώην ποδοσφαιριστής Άρη και Πανιωνίου - Ήταν 42 ετών
SUPER LEAGUE
ΠΑΟΚ: Παροξυσμός από χιλιάδες φιλάθλους κατά την άφιξη του Χρήστου Ζαφείρη - Δείτε βίντεο
3 ώρες πριν ΠΑΟΚ: Παροξυσμός από χιλιάδες φιλάθλους κατά την άφιξη του Χρήστου Ζαφείρη - Δείτε βίντεο
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved