Οι Γάλλοι στέλνουν Μπεράλντο στον Παναθηναϊκό
Γαλλικό δημοσίευμα συνδέει τον Παναθηναϊκό με τον Λούκας Μπεράλντο, ο οποίος είναι στην πόρτα εξόδου της Παρί.
Μεταξύ των ομάδων που είναι στο κάδρο για την απόκτησή του βρίσκεται και ο Παναθηναϊκός, πράγμα το οποίο έκανε γνωστό γαλλική ιστοσελίδα που ασχολείται κατά κύριο λόγο με το ρεπορτάζ των Παριζιάνων. Συγκεκριμένα, η ίδια πηγή αναφέρει ότι ο παίκτης έχει προσφερθεί στους Πράσινους, ωστόσο η υπόθεσή του δεν είναι τόσο εύκολη, καθώς θα πρέπει πρώτα να βρεθεί ο αντικαταστάτης του.
