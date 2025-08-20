ΠΑΟΚ: Αποστολή με Γιακουμάκη, χωρίς Πέλκα, Σορετίρε, Τάισον

Onsports Team

Πρώτη για τον Έλληνα επιθετικό στην αποστολή του ΠΑΟΚ για το ματς με τη Ριέκα.

Έτοιμος ο ΠΑΟΚ για το πρώτο ματς με τη Ριέκα, θέλοντας να βάλει βάσεις πρόκρισης στη League Phase του Europa League. Ο «δικέφαλος» στην Κροατία θα έχει απουσίες, καθώς δεν είναι στην αποστολή οι Πέλκας, Σορετίρε και φυσικά ο Τάισον.

Ο Πέλκας ένιωσε ενοχλήσεις στη μέση, ενώ ο Σορετίρε δέχτηκε μια κλωτσιά στην προπόνηση. Αμφότεροι έκαναν θεραπεία. Κάτι που συνέβη και με τον Τάισον.

Νέο πρόσωπο στην αποστολή, είναι ο Γιώργος Γιακουμάκης. Ο νεοφερμένος στράικερ θα βρεθεί για πρώτη φορά στο ρόλο αυτό, από τη στιγμή που υπέγραψε στον ΠΑΟΚ. Κανονικά στην Κροατία και ο Κιρίλ Ντεσπόντοφ.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ για το ματς με τη Ριέκα:

Παβλένκα, Γκουγκεσασβίλι, Τσιφτσής, Σάστρε, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, Μπάμπα, Τέιλορ, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Καμαρά, Τσοπούρογλου, Ντεσπόντοφ, Κωνσταντέλιας, Ιβανούσετς, Α.Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Γιακουμάκης, Τσάλοβ, Μύθου.