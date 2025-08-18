Καλάμπρια: "Σας περιμένω όλους στο ΟΑΚΑ"

Οnsports Τeam

Ο Παναθηναϊκός δίνει την Πέμπτη (21/8) το πολύ κρίσιμο παιχνίδι με τη Σαμσουνσπόρ και ο Ντάβιντε Καλάμπρια καλεί τον κόσμο να γεμίσει το ΟΑΚΑ.

Η αντίστροφη μέτρηση για τον πρώτο αγώνα του Παναθηναϊκού με την Σαμσουνσπόρ έχει ξεκινήσει με τους "πράσινους" να ζουν και να αναπνέουν για την πρόκριση στα playoffs του Europa League.

Την ίδια ώρα, όμως, στις τάξεις των οπαδών του Παναθηναϊκού υπάρχει έντονος ενθουσιασμός για το νέο μεταγραφικό απόκτημα των πράσινων Ντάβιντε Καλάμπρια ο οποίος με δικό του μήνυμα απεύθυνε κάλεσμα στους φίλους της ομάδας για τον αγώνα της Πέμπτης στο ΟΑΚΑ.

“Γεια σας οπαδοί του Παναθηναϊκού. Είμαι εδώ στην Αθήνα. Ανυπομονώ να σας δω την Πέμπτη. Forza PAO” ήταν το μήνυμα του Ιταλού δεξιού μπακ μέσω των Social Media.