Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός: «Παρών» στη ρεβάνς με τη Σαχτάρ ο Φώτης Ιωαννίδης – Επέστρεψε σε φουλ ρυθμούς
INTIME SPORTS
Onsports Team 11 Αυγούστου 2025, 21:36
EUROPA LEAGUE

Παναθηναϊκός: «Παρών» στη ρεβάνς με τη Σαχτάρ ο Φώτης Ιωαννίδης – Επέστρεψε σε φουλ ρυθμούς

Ο Φώτης Ιωαννίδης επέστρεψε στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων και τέθηκε στη διάθεση του Ρουί Βιτόρια για τη ρεβάνς του Παναθηναϊκού με τη Σαχτάρ, για τον τρίτο προκριματικό του Europa League.

Ο αρχηγός του «τριφυλλιού» δηλώνει «παρών», ενόψει του κρίσιμου δεύτερου αγώνα με την ουκρανική ομάδα.

Ο Ιωαννίδης είχε υποστεί θλάση στη ρεβάνς με τη Ρέιντζερς κι η αρχική διάγνωση έκανε λόγο για απουσία 15 ημερών. Ο Έλληνας επιθετικός, όμως, κατάφερε να ξεπεράσει νωρίτερα τον τραυματισμό του κι αφού αρχικά την Κυριακή (07/11) ακολούθησε μέρος της προπόνησης, τη Δευτέρα (08/11) μπήκε σε φουλ ρυθμούς.

Από εκεί και πέρα, ο Τάσος Μπακασέτας ακολούθησε ατομικό, ενώ το πρόγραμμα περιελάβανε ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας, τακτική και τελειώματα.



Ροή ειδήσεων

BASKET LEAGUE
Οι συνεργάτες του Ξανθόπουλου στον πάγκο του Περιστερίου
1 ώρα πριν Οι συνεργάτες του Ξανθόπουλου στον πάγκο του Περιστερίου
BASKET LEAGUE
Μεταγραφές: Η ΑΕΚ συμφώνησε με τον Χαραλαμπόπουλο, το… παλεύει για Άντονις Αρμς!
2 ώρες πριν Μεταγραφές: Η ΑΕΚ συμφώνησε με τον Χαραλαμπόπουλο, το… παλεύει για Άντονις Αρμς!
SUPER LEAGUE
ΠΑΕ ΠΑΟΚ: «Τα μέλη του Ερασιτέχνη δεν επιθυμούν να κατασκευαστεί η Νέα Τούμπα από τον Ιβάν Σαββίδη»
3 ώρες πριν ΠΑΕ ΠΑΟΚ: «Τα μέλη του Ερασιτέχνη δεν επιθυμούν να κατασκευαστεί η Νέα Τούμπα από τον Ιβάν Σαββίδη»
EUROPA LEAGUE
Παναθηναϊκός: «Παρών» στη ρεβάνς με τη Σαχτάρ ο Φώτης Ιωαννίδης – Επέστρεψε σε φουλ ρυθμούς
3 ώρες πριν Παναθηναϊκός: «Παρών» στη ρεβάνς με τη Σαχτάρ ο Φώτης Ιωαννίδης – Επέστρεψε σε φουλ ρυθμούς
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved