Παναθηναϊκός - Σαχτάρ: Τα highlights της ισοπαλίας στο ΟΑΚΑ

Onsports Team

Ο Παναθηναϊκός και η Σαχτάρ δεν κατάφεραν να σκοράρουν, παρά τις ευκαιρίες που δημιούργησαν, με τον τερματοφύλακα της ουκρανικής ομάδας να... κατεβάζει ρολά.

Στο ισόπαλο 0-0 έμεινε ο Παναθηναϊκός με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο ΟΑΚΑ, στον πρώτο αγώνα για τον Γ’ προκριματικό του Europa League.

Οι «πράσινοι» άντεξαν στην πίεση της ουκρανικής ομάδας στο πρώτο μισάωρο του αγώνα και στη συνέχεια αντέδρασαν, χάνοντας για ένα ακόμα παιχνίδι μεγάλες ευκαιρίες για να σκοράρουν.

Κυρίως στα τέλη των δύο ημιχρόνων, με τον τερματοφύλακα της Σαχτάρ, Ρίζνικ, να κάνει σπουδαίες επεμβάσεις. Κι από την πλευρά του, ωστόσο, ο Ντραγκόφσκι αντέδρασε σωτήρια σε τρεις περιπτώσεις κι όλα πλέον θα κριθούν στη ρεβάνς της επόμενης Πέμπτης (14/8, 21:00) που θα διεξαχθεί στη Miejski Arena της Κρακοβίας.

Δείτε τα highlights τις αναμέτρησεις: