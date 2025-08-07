Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός - Σαχτάρ: Τα highlights της ισοπαλίας στο ΟΑΚΑ
Onsports Team 07 Αυγούστου 2025, 23:36
EUROPA LEAGUE

Παναθηναϊκός - Σαχτάρ: Τα highlights της ισοπαλίας στο ΟΑΚΑ

Ο Παναθηναϊκός και η Σαχτάρ δεν κατάφεραν να σκοράρουν, παρά τις ευκαιρίες που δημιούργησαν, με τον τερματοφύλακα της ουκρανικής ομάδας να... κατεβάζει ρολά.

Στο ισόπαλο 0-0 έμεινε ο Παναθηναϊκός με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο ΟΑΚΑ, στον πρώτο αγώνα για τον Γ’ προκριματικό του Europa League.

Οι «πράσινοι» άντεξαν στην πίεση της ουκρανικής ομάδας στο πρώτο μισάωρο του αγώνα και στη συνέχεια αντέδρασαν, χάνοντας για ένα ακόμα παιχνίδι μεγάλες ευκαιρίες για να σκοράρουν.

Κυρίως στα τέλη των δύο ημιχρόνων, με τον τερματοφύλακα της Σαχτάρ, Ρίζνικ, να κάνει σπουδαίες επεμβάσεις. Κι από την πλευρά του, ωστόσο, ο Ντραγκόφσκι αντέδρασε σωτήρια σε τρεις περιπτώσεις κι όλα πλέον θα κριθούν στη ρεβάνς της επόμενης Πέμπτης (14/8, 21:00) που θα διεξαχθεί στη Miejski Arena της Κρακοβίας.

Δείτε τα highlights τις αναμέτρησεις:



Ροή ειδήσεων

EUROPA LEAGUE
Πότε παίζουν τις ευρωπαϊκές ρεβάνς Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ
21 λεπτά πριν Πότε παίζουν τις ευρωπαϊκές ρεβάνς Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ
CONFERENCE LEAGUE
Conference League: «Περίπατος» για την Ομόνοια, πέρασε η Άντερλεχτ
2 ώρες πριν Conference League: «Περίπατος» για την Ομόνοια, πέρασε η Άντερλεχτ
EUROPA LEAGUE
Europa League: Τεσσάρα της ΑΕΚ Λάρνακας στη Λέγκια, η Ουτρέχτη τριάρα στη Σερβέτ
2 ώρες πριν Europa League: Τεσσάρα της ΑΕΚ Λάρνακας στη Λέγκια, η Ουτρέχτη τριάρα στη Σερβέτ
EUROPA LEAGUE
Παναθηναϊκός - Σαχτάρ: Τα highlights της ισοπαλίας στο ΟΑΚΑ
3 ώρες πριν Παναθηναϊκός - Σαχτάρ: Τα highlights της ισοπαλίας στο ΟΑΚΑ
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved