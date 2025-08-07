Παναθηναϊκός - Σαχτάρ: Με Τετέ η ενδεκάδα του Ρουί Βιτόρια

Onsports Team

Οι επιλογές του Ρουί Βιτόρια για τον αγώνα του Παναθηναϊκού κόντρα στη Σαχτάρ για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε (7/8, 21:00) στο ΟΑΚΑ την ισχυρή Σαχτάρ Ντόνετσκ, στο πλαίσιο του 3ου προκριματικού γύρου του Europa League.

Οι «πράσινοι» μετά τον άδικο αποκλεισμό από τη Ρέιντζερς, θέλουν να κάνουν την υπέρβαση κόντρα σε μια ομάδα που έχει δείξει τις δυνατότητές της στον προηγούμενο γύρο κόντρα στην Μπεσίκτας.

Ο Ρουί Βιτόρια έκανε γνωστή την ενδεκάδα της ομάδας του, η οποία έχει αναγκαστικές και μη αλλαγές, σε σχέση με τα ματς κόντρα στους Σκωτσέζους.

Κάτω από τα δοκάρια παραμένει ο Ντραγκόφσκι, με τους Κώτσιρα, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά και Κυριακόπουλο τετράδα στην άμυνα.

Μαξίμοβιτς και Τσιριβέγια είναι δίδυμο στα χαφ, με τον Πελίστρι δεξιά, τον Τζούρισιτς αριστερά και τον Τετέ πίσω από τον Σφιντέρσκι.

Για την ουκρανική ομάδα ο Αρντά Τουράν ξεκινάει επίσης σε σχηματισμό 4-2-3-1 με τους Ρίζνικ, Πέδρο Ενρίκε, Ματβλιένκο, Μπόνταρ, Τομπίας, Μάρλον, Οτσερέτκο, Νιούερτον, Σουντάκοφ, Σαντάνα και στην κορυφή ο Κουά Ελίας.