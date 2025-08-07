ΠΑΟΚ - Βολφσμπέργκερ: Ομιλία Ιβάν Σαββίδη στην ομάδα - «Θέλω να μπείτε και να "πεθάνετε" στο γήπεδο»

Onsports Team

Μήνυμα συσπείρωσης και πρόκρισης από τον Ιβάν Σαββίδη στους παίκτες του ΠΑΟΚ πριν από την αναμέτρηση με την Βολφσμπέργκερ.

Στο πλευρό του Ραζβάν Λουτσέσκου και των ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ βρέθηκε ο Ιβάν Σαββίδης, λίγες ώρες πριν από την κομβική αναμέτρηση κόντρα στη Βολφσμπέργκερ για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League.

Ο ισχυρός άνδρας του Δικεφάλου συναντήθηκε με την αποστολή στο ξενοδοχείο «Μακεδονία Παλλάς», όπου και απηύθυνε μήνυμα πρόκρισης στην ομάδα.

«Είναι το πρώτο παιχνίδι, αλλά η πιο σημαντική μάχη. Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε τη ρεβάνς, να το τελειώσουμε από σήμερα. Είναι πολύ σημαντικό να δείξουμε ότι είμαστε όλοι μαζί και να δείξουμε τι θέλουμε...

Θέλω να δω τα μάτια σας να βγάζουν φωτιά. Δεν ξέρω ποιος θα παίξει, θέλω να μπείτε και να πεθάνετε στο γήπεδο για τον ΠΑΟΚ, για τον κόσμο που περιμένει από σας. Πρέπει σήμερα να τελειώσουμε την παρτίδα», ανέφερε ο Ιβάν Σαββίδης.

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, Αντρίγια Ζίβκοβιτς, σημειώνοντας μεταξύ άλλων: «Είμαστε έτοιμοι, ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε για να ξεκινήσουμε όπως πρέπει τη σεζόν».