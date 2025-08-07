Ομάδες

ΠΑΟΚ: Στην κυκλοφορία τα εισιτήρια για τη ρεβάνς με τη Βόλφσμπεργκερ
Onsports Team 07 Αυγούστου 2025, 22:22
EUROPA LEAGUE

ΠΑΟΚ: Στην κυκλοφορία τα εισιτήρια για τη ρεβάνς με τη Βόλφσμπεργκερ

Ηλεκτρονικά θα διατίθενται τα εισιτήρια για την αναμέτρηση στην έδρα της αυστριακής ομάδας.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την έναρξη της ηλεκτρονικής διάθεσης των εισιτηρίων του δεύτερου αγώνα με την Βόλφσμπεργκερ για τον Γ’ Προκριματικό Γύρο του UEFA Europa League. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί μια εβδομάδα αργότερα (14/8, 19:00 τοπική ώρα) στο «Βέρδερζε Στάντιον». Οι τιμές τους είναι στα 20 (κερκίδα φιλοξενούμενων, Α15-Α17) και στα 35 ευρώ (1st class, Α7-Α8), με τη διάθεσή τους να γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

Η ηλεκτρονική αγορά θα είναι διαθέσιμη μέχρι εξαντλήσεως των εισιτηρίων και με καταληκτική ημερομηνία 12/8 στις 17:00 που ορίστηκε από την Βόλφσμπεργκερ. Μετά το πέρας της προθεσμίας δεν θα είναι εφικτή η έκδοση εισιτηρίων. Μετά την ολοκλήρωση της αγοράς ο φίλαθλος θα παραλάβει το εισιτήριο του στο δηλωθέν email. Διευκρινίζεται ότι ισχύει περιορισμός των 15 εισιτήριων ανά λογαριασμό.



