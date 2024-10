Μάλμε – Ολυμπιακός: Με… συνταγή Μπράγκα οι «ερυθρόλευκοι» | Η ενδεκάδα του Μεντιλίμπαρ

Ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει λένε κι αυτό φαίνεται πως πιστεύει κι ο προπονητής του Ολυμπιακού.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ένα απαιτητικό εκτός έδρας ματς με τη Μάλμε στη Σουηδία κι ο Μεντιλίμπαρ παρατάσσει την ομάδα του με την ίδια ενδεκάδα με το ματς κόντρα στην Μπράγκα. Ο Βάσκος τεχνικός επεναφέρει τους Κοστίνια – Ροντινέι στη δεξιά πλευρά.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στη Μάλμε! / Our line-up for today’s match against Malmö! ?⚪️#Olympiacos #MFFOLY #UEL pic.twitter.com/F2nTU2w9Lj