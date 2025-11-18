Live Streaming Ελλάδα - Β. Ιρλανδία για τα προκριματικά του Euro 2027

Onsports Team

Δείτε σε live streaming την αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας με τη Βόρεια Ιρλανδία για τα προκριματικά του Euro 2027 κάτω των 21 ετών.

Η Εθνική Ελλάδας Κ21 αντιμετωπίζει την αντίστοιχη της Βόρειας Ιρλανδίας για την 5η αγωνιστική των προκριματικών του Euro 2027.

Η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη έχει πραγματοποιήσει εκπληκτικό ξεκίνημα στον 6ο προκριματικό όμιλο του Euro 2027 έχοντας κάνει το 4/4 και ο επόμενος στόχος της δεν είναι άλλος από το να κλείσει με το απόλυτο των νικών τον πρώτο γύρο.

Δείτε σε live streaming την αναμέτρηση: