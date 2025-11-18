Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Live Streaming Ελλάδα - Β. Ιρλανδία για τα προκριματικά του Euro 2027
Onsports Team 18 Νοεμβρίου 2025, 16:00
EURO / Ελλάδα

Live Streaming Ελλάδα - Β. Ιρλανδία για τα προκριματικά του Euro 2027

Δείτε σε live streaming την αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας με τη Βόρεια Ιρλανδία για τα προκριματικά του Euro 2027 κάτω των 21 ετών.

Η Εθνική Ελλάδας Κ21 αντιμετωπίζει την αντίστοιχη της Βόρειας Ιρλανδίας για την 5η αγωνιστική των προκριματικών του Euro 2027.

Η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη έχει πραγματοποιήσει εκπληκτικό ξεκίνημα στον 6ο προκριματικό όμιλο του Euro 2027 έχοντας κάνει το 4/4 και ο επόμενος στόχος της δεν είναι άλλος από το να κλείσει με το απόλυτο των νικών τον πρώτο γύρο.

Δείτε σε live streaming την αναμέτρηση:



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Euro 2026 U19: Ανώδυνη ήττα στην Τουρκία για την Εθνική Νέων και πρόκριση στον Elite Round
36 λεπτά πριν Euro 2026 U19: Ανώδυνη ήττα στην Τουρκία για την Εθνική Νέων και πρόκριση στον Elite Round
ΜΠΑΣΚΕΤ
Εθνική Ισπανίας: Χωρίς Ερνανγκόμεθ στο «παράθυρο» - Κλήθηκε παίκτης του Περιστερίου
1 ώρα πριν Εθνική Ισπανίας: Χωρίς Ερνανγκόμεθ στο «παράθυρο» - Κλήθηκε παίκτης του Περιστερίου
EURO
Live Streaming Ελλάδα - Β. Ιρλανδία για τα προκριματικά του Euro 2027
2 ώρες πριν Live Streaming Ελλάδα - Β. Ιρλανδία για τα προκριματικά του Euro 2027
SUPER LEAGUE
ΑΕΚ: Στην UEFA οι Ηλιόπουλος και Λυσάνδρου
2 ώρες πριν ΑΕΚ: Στην UEFA οι Ηλιόπουλος και Λυσάνδρου
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved