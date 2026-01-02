Αταμάν: «Συγχαρητήρια στους διαιτητές, οι βολές ήταν 18-28»

Onsports Team

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού AKTOR μίλησε για τη διαιτησία του ντέρμπι, αλλά και την εμφάνιση του Βεζένκοφ σε αντίθεση με τα πάουερ φόργουορντ της ομάδας του.

Έξαλλος με τη διαιτησία ήταν ο Εργκίν Αταμάν μετά το τέλος της αναμέτρησης. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού AKTOR αναφέρθηκε στη διαφορά των βολών υπέρ του Ολυμπιακού. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην παρουσία του Βεζένκοφ και την κακή βραδιά των πάουερ φόργουορντ της δικής του ομάδας.

Αναλυτικά:

«Αρχικά συγχαρητήρια στον Βεζένκοφ, γιατί ήθελε να δείξει ότι είναι ένας μεγάλος πάουερ φόργουορντ. Εμείς δεν είχαμε κάποιον σε αυτή τη θέση. Οι δικοί μας πάουερ φόργουορντ (σ.σ. Μήτογλου, Χουάντσο) δεν έβαλαν ούτε έναν πόντο. Ο Σάσα πήρε ευθύνες και έβαλε 24 πόντους.

Συγχαρητήρια και στους διαιτητές, που θέλουν να δείξουν ότι είναι οι καλύτεροι. Με αυτή τη διαιτησία μπορεί να έχουν μια θέση στον τελικό. Οι βολές ήταν 18-28 σήμερα. Ξέρω ότι θα με τιμωρήσει η Ευρωλίγκα για όσα λέω, αλλά τους δίνω ξανά συγχαρητήρια.

Εμείς προσπαθήσαμε, παλέψαμε, αλλά αν χάνεις πολλά σουτ και παίζεις μόνο με έναν παίκτη, τον Ναν, δεν μπορείς να κερδίσεις. Συγχαρητήρια στον Βεζένκοφ ξανά».