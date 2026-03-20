«Ντόπες» Ηλιόπουλου στο ημίχρονο με την Τσέλιε: «Παλέψτε, πάμε για την πρόκριση»
Onsports Team 20 Μαρτίου 2026, 10:39
CONFERENCE LEAGUE / ΑΕΚ

Ο Μάριος Ηλιόπουλος, στο ημίχρονο του αγώνα με τους Σλοβένους και με το σκορ στο 0-2, προσπαθήσει να «φτιάξει» ψυχολογικά τους παίκτες του.

Η ΑΕΚ λίγο έλειψε να… αυτοκτονήσει και να μοιράσει…καρδιακά, αφού στο ημίχρονο του χθεσινού επαναληπτικού με την Τσέλιε ήταν πίσω στο σκορ με 0-2.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος θέλοντας να στηρίξει ψυχολογικά τους παίκτες της ομάδας του, στο ημίχρονο κατέβηκε στα αποδυτήρια θέλοντας να τους στηρίξει.

«Πάμε, παλέψτε παιδιά, οχυρωθείτε. Πάρτε την πρόκριση. Ξεκινάμε από το μηδέν. Πάμε σαν να μην υπήρξε το πρώτο ημίχρονο», ανέφερε ο Ηλιόπουλος στους ποδοσφαιριστές, θέλοντας να τους αφυπνίσει.

Μάλιστα, μετά το τέλος του αγώνα, με την πρόκριση να έχει εξασφαλιστεί, ο Ηλιόπουλος έλεγε πως πρέπει «να μας γίνει μάθημα το αποψινό και προχωράμε».



