Conference League: Αυτός είναι ο αντίπαλος της ΑΕΚ

Οnsports Τeam

Ολοκληρώθηκε στη Νιόν η κλήρωση των playoffs του Conference League, με την ομάδα του «Δικεφάλου» να μαθαίνει τα ζευγάρια από τα οποία θα προκύψει ο αντίπαλος της για τη φάση των «16».

Πραγματοποιήθηκε στη Νιόν το μεσημέρι της Παρασκευής (16/01) η κλήρωση των playoffs του Conference League με την ΑΕΚ να μη βρίσκεται στην κλήρωση αλλά να μαθαίνει ποια θα είναι τα ζευγάρια που θα κοντραριστούν έτσι ώστε να προκύψει ο αντίπαλος της για τους «16» της διοργάνωσης.

Αυτά είναι Νόα – Άλμααρ και Ντρίτα – Τσέλιε. Δηλαδή η Ένωση θα παίξει με τον νικητή είτε του Νόα – Άλμααρ είτε του Ντρίτα – Τσέλιε

Η κλήρωση των 16, αλλά και όλων των επόμενων γύρων (προημιτελικά και ημιτελικά), θα γίνει στις 27 Φεβρουαρίου.

Θυμίζουμε ότι ο πρώτος αγώνας των playoffs είναι προγραμματισμένος για τις 19 Φεβρουαρίου και οι ρεβάνς για τις 26 Φεβρουαρίου.