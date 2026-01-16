Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Conference League: Αυτός είναι ο αντίπαλος της ΑΕΚ
Οnsports Τeam 16 Ιανουαρίου 2026, 14:30
CONFERENCE LEAGUE / ΑΕΚ

Conference League: Αυτός είναι ο αντίπαλος της ΑΕΚ

Ολοκληρώθηκε στη Νιόν η κλήρωση των playoffs του Conference League, με την ομάδα του «Δικεφάλου» να μαθαίνει τα ζευγάρια από τα οποία θα προκύψει ο αντίπαλος της για τη φάση των «16».

Πραγματοποιήθηκε στη Νιόν το μεσημέρι της Παρασκευής (16/01) η κλήρωση των playoffs του Conference League με την ΑΕΚ να μη βρίσκεται στην κλήρωση αλλά να μαθαίνει ποια θα είναι τα ζευγάρια που θα κοντραριστούν έτσι ώστε να προκύψει ο αντίπαλος της για τους «16» της διοργάνωσης.

Αυτά είναι Νόα – Άλμααρ και Ντρίτα – Τσέλιε. Δηλαδή η Ένωση θα παίξει με τον νικητή είτε του Νόα – Άλμααρ είτε του Ντρίτα – Τσέλιε

Η κλήρωση των 16, αλλά και όλων των επόμενων γύρων (προημιτελικά και ημιτελικά), θα γίνει στις 27 Φεβρουαρίου.

Θυμίζουμε ότι ο πρώτος αγώνας των playoffs είναι προγραμματισμένος για τις 19 Φεβρουαρίου και οι ρεβάνς για τις 26 Φεβρουαρίου.

 



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Super League: Ανακοινώθηκε η αναβολή του Κηφισιά – ΠΑΟΚ
2 λεπτά πριν Super League: Ανακοινώθηκε η αναβολή του Κηφισιά – ΠΑΟΚ
SUPER LEAGUE
Super League: Αναβάλλεται το Κηφισιά – ΠΑΟΚ μετά από αίτημα του «δικέφαλου»
26 λεπτά πριν Super League: Αναβάλλεται το Κηφισιά – ΠΑΟΚ μετά από αίτημα του «δικέφαλου»
SUPER LEAGUE
Στη διάθεση του κόσμου της ΑΕΚ τα εισιτήρια για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό - «Εξαφανίζονται» άμεσα
1 ώρα πριν Στη διάθεση του κόσμου της ΑΕΚ τα εισιτήρια για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό - «Εξαφανίζονται» άμεσα
EUROLEAGUE
Η απουσία του #nunnbetter οδηγεί τον Παναθηναϊκό στην ήττα
1 ώρα πριν Η απουσία του #nunnbetter οδηγεί τον Παναθηναϊκό στην ήττα
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved