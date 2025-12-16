ΑΕΚ – Κραϊόβα: Γεωργιανός διαιτητής στον «τελικό» του «Δικεφάλου»

Οnsports Τeam

Η UEFA έκανε γνωστούς τους ορισμούς για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Conference League με τον Γεωργιανό Γκιόργκι Κρουασβίλι να σφυρίζει την εντός έδρας αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Κραϊόβα

Για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Conference League η ΑΕΚ υποδέχεται στην Opap Arena την Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα και θέλει την νίκη για την συνέχεια των υποχρεώσεων της στη διοργάνωση.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η UEFA στη Νέα Φιλαδέλφεια θα «σφυρίξει» ο Γκιόργκι Κρουασβίλι, ενώ βοηθοί του θα είναι οι Λεβάν Βαραμισβίλι και Γκιόργκι Ελικασβίλ και ενώ τέταρτος ο Γκιόργκι Αβαζασβίλι. Στο VAR θα είναι ο Γερμανός Σόρεν Στορκς με βοηθό τον Γεωργιανό Αλέκο Απτσιαούρι.

Ο Κρουασβίλι έχει σφυρίξει στο παρελθόν τη νίκη του ΠΑΟΚ επί της Ελσίνκι στην Τούμπα με 4-2 (επίσης για το Conference League), και τη νίκη της Εθνικής κόντρα στο Γιβραλτάρ το 2017 με 4-0 στο πλαίσιο των προκριματικών του Μουντιάλ 2018.