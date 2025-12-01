ΑΕΚ: Με τον κόσμο της και στην Τουρκία – Στην κυκλοφορία τα εισιτήρια του αγώνα με τη Σαμσουνσπόρ

EUROKINISSI

Η ΑΕΚ γνωστοποίησε ότι είναι διαθέσιμα τα εισιτήρια του εκτός έδρας αγώνα με τη Σαμσουνσπόρ στη Σαμψούντα, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Μετά το μεγάλο «διπλό» επί της Φιορεντίνα, η ΑΕΚ έχει δεύτερο διαδοχικό εντός έδρας ματς στην Ευρώπη.

Η «Ένωση» αντιμετωπίζει τη Σαμσουνσπόρ στην Τουρκία στις 11 Δεκεμβρίου κι όπως συνέβη στη Φλωρεντία, έτσι και στη Σαμψούντα αναμένεται να έχει τη δυναμική υποστήριξη των οπαδών της.

Η ΠΑΕ ΑΕΚ, μέσω ανακοίνωσης, γνωστοποίησε ότι ξεκίνησε η διαδικασία προαγοράς των εισιτηρίων, τα οποία οι κάτοχοι τους θα παραλάβουν σε δεύτερο χρόνο.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ενημερώνει ότι μπορείτε να προαγοράσετε το εισιτήριό σας για τον εκτός έδρας αγώνα της ομάδας μας με την Samsunspor, που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου στις 20:45 (19:45 ώρα Ελλάδος), στη Σαμψούντα.



Όσοι ολοκληρώσουν με επιτυχία την προαγορά του εισιτηρίου τους, θα το παραλάβουν σε δεύτερο χρόνο, μαζί με όλες τις αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία εισόδου τους στο γήπεδο.



Μπορείτε να προμηθευτείτε το εισιτήριό σας από την επίσημη ιστοσελίδα της ΑΕΚ ακολουθώντας τον σύνδεσμο ΕΔΩ».