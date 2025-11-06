ΑΕΚ - Σάμροκ Ρόβερς: Οι οδηγίες για τους φιλάθλους - «Σας χρειαζόμαστε σε κάθε ματς»

Οnsports Τeam

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει η ΑΕΚ προς τους οπαδούς της ομάδας ενόψει της «μάχης» με την Σάμροκ Ρόβερς στην «OPAP Arena».

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ, η ομάδα είναι τιμωρημένη με διετή αναστολή, κάτι που σημαίνει πως θα πρέπει όσοι βρεθούν στις εξέδρες του γηπέδου, να έχουν κόσμια συμπεριφορά, ούτως ώστε να μην ενεργοποιηθεί η ποινή.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ενημερώνει ότι οι θύρες του γηπέδου μας για τον αποψινό (6/11, 19.45) αγώνα με την Σάμροκ Ρόβερς για το UEFA Conference League, θα ανοίξουν στις 16.45.

Εν όψει του αποψινού ματς, σας θυμίζουμε ότι είμαστε τιμωρημένοι με ποινή κλεισίματος των θυρών 19-21-23-25 με διετή αναστολή. Για να μην ενεργοποιηθεί η ποινή και για να μην αντιμετωπίσουμε κανένα κίνδυνο γενικότερα στην συνέχεια, πρέπει όπως και στο παιχνίδι με την Αμπερντίν να μην έχουμε κανένα άναμμα καπνογόνων, βεγγαλικών, φωτοβολίδων ή στρόμπο. Όπως επίσης και χρήση λέιζερ. Σας χρειαζόμαστε όλους σε κάθε ματς στο πλευρό της ομάδας και πρέπει από κοινού να κάνουμε κάθε προσπάθεια για να διασφαλιστεί αυτό.

Στην περίμετρο έξω από το γήπεδό μας θα υπάρχουν αυστηροί προέλεγχοι και έλεγχοι στην είσοδο των θυρών. Μην έρθετε χωρίς εισιτήριο ή έχοντας μαζί σας κράνη μηχανής, σάκους ή σακίδια. Εντός γηπέδου δεν επιτρέπεται η κατάληψη διαδρόμων.

Σας περιμένουμε απόψε στο Σπίτι Μας!».