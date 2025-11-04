Φιορεντίνα: Η αντίπαλος της ΑΕΚ απέλυσε τον Φιόρι

EPA/MATTEO BAZZI, ΑΜΠΕ

Η κρίση στη Φιορεντίνα συνεχίζεται, καθώς ο σύλλογος της Τοσκάνης ανακοίνωσε την Τρίτη (04/11) την απόλυση του προπονητή Στέφανο Πιόλι, μόλις λίγους μήνες μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας τον περασμένο Ιούλιο.

Οι «βιόλα», που βρίσκονται στην τελευταία θέση της Serie A, προχώρησαν στην απόφαση αυτή μετά από ένα απογοητευτικό ξεκίνημα στη σεζόν. Όπως έγινε γνωστό, ο Ντανιέλε Γκαλόπα θα καθίσει προσωρινά στον πάγκο της ομάδας, με τη Φιορεντίνα να διευκρινίζει ότι η αντικατάσταση του Πιόλι είναι προς το παρόν προσωρινή, ενόψει και της 100ής επετείου του συλλόγου την επόμενη σεζόν.

Η πορεία του Πιόλι στη Φλωρεντία υπήρξε καταστροφική, αφού σε δέκα αγώνες πρωταθλήματος, η ομάδα συγκέντρωσε μόλις τέσσερις βαθμούς, με τέσσερις ισοπαλίες και έξι ήττες, πραγματοποιώντας το χειρότερο ξεκίνημα στην ιστορία της Φιορεντίνα σε αυτό το στάδιο της Serie A.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ιταλικού Τύπου, οι διοικούντες εξετάζουν ήδη τους πιθανούς διαδόχους του Πιόλι, με τα ονόματα των Ρομπέρτο Ντ’ Αβέρσα και Πάολο Βανόλι να βρίσκονται ψηλά στη λίστα. Ο Ντ’ Αβέρσα, πρώην τεχνικός των Πάρμα, Λέτσε και Έμπολι, και ο Βανόλι, ο οποίος είναι χωρίς ομάδα από την αποχώρησή του από το Τορίνο τον Ιούνιο, θεωρούνται οι επικρατέστεροι υποψήφιοι.

Για τον Πιόλι, αυτή είναι η τρίτη αποχώρηση από ομάδα μέσα σε λιγότερο από 18 μήνες. Μετά την πενταετή θητεία του στη Μίλαν (2019-2024), όπου η συνεργασία ολοκληρώθηκε χωρίς ανανέωση, εργάστηκε στη σαουδαραβική Αλ Νασρ, η οποία τον απέλυσε ύστερα από μόλις μία σεζόν (2024-25), πριν αναλάβει τη Φιορεντίνα.

Ο 58χρονος τεχνικός γίνεται έτσι ο τρίτος προπονητής που χάνει τη θέση του στη Serie A τη φετινή σεζόν, μετά τους Ιγκόρ Τούντορ (Γιουβέντους) και Πατρίκ Βιεϊρά (Τζένοα), οι οποίοι απομακρύνθηκαν τις τελευταίες εννέα ημέρες.

Η Φιορεντίνα, πλέον, καλείται να ανασυνταχθεί και να βρει λύση άμεσα, καθώς η σωτηρία μοιάζει ήδη με δύσκολη αποστολή, σε μια χρονιά που σημαδεύεται από κρίση και αλλαγές.